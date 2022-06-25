MiLB／林昱珉新人聯盟先發2.2局 所有出局數都是三振

旅美亞利桑那響尾蛇隊新人聯盟投手林昱珉今天先發出賽，總計投2.2局所有出局數都是三振抓到，飆出8次三振、無責失分，球隊終場以11比2拿勝，林昱珉無關勝敗。

美國職棒新人聯盟賽事亞利桑那響尾蛇隊今天與奧克蘭運動家隊交手，響尾蛇隊派出台灣投手林昱珉先發。

林昱珉1局面對首名打者被敲出安打，三振抓到第1個出局數，接著投出保送，三振抓到第2個出局數後，隊友守備失誤失掉1分，林昱珉再投出三振化解再掉分危機。

林昱珉從1局最後2個出局數算起，連飆7次三振、沒有讓對手再有機會上到壘包，3局2人出局後退場。

林昱珉今天總計投2.2局被敲1支安打，投出8次三振、1次四壞保送，失掉1分非責失分，球隊終場以11比2拿勝，林昱珉無關勝敗，賽後防禦率3.68。