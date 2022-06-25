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MLB／美聯第1位9勝投手 韋蘭德開心當太空人的「塞子」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
39歲老將韋蘭德成為美聯第1位拿下第9勝的投手。歐新社
39歲老將韋蘭德成為美聯第1位拿下第9勝的投手。歐新社

39歲老將韋蘭德（Justin Verlander）成為太空人隊的連敗絕緣體，今天對洋基隊先發7局僅失1分，率隊以3：1贏球，他成為美聯第1位拿下第9勝的投手。

太空人昨天帶著3分領先進入9局下卻輸球，希克斯（Aaron Hicks）先敲追平三分砲，賈吉（Aaron Judge）揮出再見安打，兩隊今天再戰，韋蘭德一夫當關，以102球吃完7局，只被敲出4安打、失1分。

兩隊的分數都在第6局靠全壘打取得，塔克（Kyle Tucker）轟出三分砲，洋基則由史丹頓（Giancarlo Stanton）以陽春砲打破鴨蛋。

韋蘭德表示，「球隊昨晚剛吞下一場艱難的敗仗，你當然會希望幫助球隊止跌反彈，扮演那個塞子（stopper），幫助球隊取得勝利，我很高興今晚可以辦到。」

這一勝進袋，韋蘭德本季戰績來到9勝3敗，包括7度在球隊輸球後下一場登板，他的戰績是6勝0敗。

韋蘭德力壓洋基，賽後仍給予這支本季最強球隊讚揚，「你們都看到了昨晚的比賽，他們從未放棄，他們今年打了很多場逆轉勝是有理由的。」太空人教頭貝克（Dusty Baker）也說：「你必須全力拿下27個出局數，這是面對洋基必須要做的事。」

韋蘭德 洋基

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