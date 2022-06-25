快訊

連戰出院返家休養 連辦：恢復良好 感謝台大醫院及社會關心

影／男友為躲罰單甩飛她 嫩妹爆氣拜託警方罰雙倍

MiLB／鄧愷威先發 6.1局飆11K無責失拿勝投

中央社／ 台北25日電
鄧愷威。 鄧愷威IG
鄧愷威。 鄧愷威IG

旅美舊金山巨人隊投手鄧愷威今天在小聯盟2A出賽，總計投6.1局僅被敲出1支安打，飆出11次三振，沒有責失分，球隊終場以6比1擊敗波士頓紅襪隊，鄧愷威拿下個人本季第4勝。

美國職棒小聯盟2A賽事巨人隊今天與紅襪隊交手，巨人隊派出台灣投手鄧愷威先發展現壓制力，鄧愷威開賽連抓13個出局數，沒有讓對手上到壘包。

直到5局1人出局後鄧愷威投出四壞保送、暴投讓跑者上二壘，2人出局後跑者靠著捕逸上到三壘，鄧愷威接連投出2次四壞保送，接著隊友守備失誤失掉1分，鄧愷威再讓打者敲出二壘方向滾地球出局，沒有擴大失分危機。

鄧愷威6局連飆3K，7局面對首名打者被敲出今天先發唯一1支安打，接著三振抓到1個出局數後退場；鄧愷威今天總計用102球投6.1局，被敲1支安打，投出3次保送、11次三振，失掉1分非責失分，優質先發拿下個人本季第4勝，賽後防禦率4.79。

巨人隊今天3局靠著接連保送、安打先馳得點，4局再靠著3分砲取得4比0領先，5局再靠著2分砲多添保險分，順利拿下比賽勝利。

鄧愷威 巨人

延伸閱讀

日職／宋家豪中繼登板 9球投1局無失分

MiLB／陳柏毓先發4.2局4責失吞敗 鄭宗哲敲雙安

中職／兄弟17安猛打病貓 德保拉6局11K奪勝

MLB／狂！13K創個人新高 大谷翔平另寫一項神紀錄

相關新聞

MLB／難以承受的悲傷 弗里曼返亞特蘭大心痛到哭了

再次來到亞特蘭大的日子到來，弗里曼（Freddie Freeman）沒想到會是如此難受，「我一直期待著今天，但現在我希望...

MLB／洋基最後一刻加碼 賈吉點頭1900萬美元加激勵獎金

洋基隊已經打完70場比賽，「法官」賈吉（Aaron Judge）終於知道自己的今年薪水，洋基在薪資仲裁庭前最後一刻加碼，...

MLB／天使留不住大谷？ 美媒：大都會富爸爸會全力爭取

大谷翔平將在2022-2023球季後成為自由球員，《ESPN》記者歐尼（Buster Olney）透露全大聯盟最有錢的大都會老闆將會全力爭去網羅大谷。 根據美國《富比士》去年統計大聯盟30球團老

MiLB／鄧愷威先發 6.1局飆11K無責失拿勝投

旅美舊金山巨人隊投手鄧愷威今天在小聯盟2A出賽，總計投6.1局僅被敲出1支安打，飆出11次三振，沒有責失分，球隊終場以6...

MLB／今日戰績表 道奇弗里曼作客勇士領冠軍戒也打贏老東家

MLB今日戰績表 大都會 5：3 馬林魚 太空人 3：1 洋基 紅襪 6：3 守護者 海盜 3：4(10局) 光芒 道奇 4：1 勇士 國民 2：1 遊騎兵 金鶯 4：1 白襪 運動家

MLB／仲裁前1天 「法官」先判洋基主場15連勝

在薪資仲裁庭的前一天，「法官」賈吉敲出再見安，幫助洋基隊以7：6擊敗太空人隊，拿下主場15連勝，今年打出27轟、3成04...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。