MiLB／鄧愷威先發 6.1局飆11K無責失拿勝投
旅美舊金山巨人隊投手鄧愷威今天在小聯盟2A出賽，總計投6.1局僅被敲出1支安打，飆出11次三振，沒有責失分，球隊終場以6比1擊敗波士頓紅襪隊，鄧愷威拿下個人本季第4勝。
美國職棒小聯盟2A賽事巨人隊今天與紅襪隊交手，巨人隊派出台灣投手鄧愷威先發展現壓制力，鄧愷威開賽連抓13個出局數，沒有讓對手上到壘包。
直到5局1人出局後鄧愷威投出四壞保送、暴投讓跑者上二壘，2人出局後跑者靠著捕逸上到三壘，鄧愷威接連投出2次四壞保送，接著隊友守備失誤失掉1分，鄧愷威再讓打者敲出二壘方向滾地球出局，沒有擴大失分危機。
鄧愷威6局連飆3K，7局面對首名打者被敲出今天先發唯一1支安打，接著三振抓到1個出局數後退場；鄧愷威今天總計用102球投6.1局，被敲1支安打，投出3次保送、11次三振，失掉1分非責失分，優質先發拿下個人本季第4勝，賽後防禦率4.79。
巨人隊今天3局靠著接連保送、安打先馳得點，4局再靠著3分砲取得4比0領先，5局再靠著2分砲多添保險分，順利拿下比賽勝利。
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