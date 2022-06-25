MLB／洋基最後一刻加碼 賈吉點頭1900萬美元加激勵獎金

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
趕在薪資仲裁庭前一刻，洋基隊重砲賈吉的本季年薪底定為1900萬美元，附帶激勵獎金。歐新社
趕在薪資仲裁庭前一刻，洋基隊重砲賈吉的本季年薪底定為1900萬美元，附帶激勵獎金。歐新社

洋基隊已經打完70場比賽，「法官」賈吉（Aaron Judge）終於知道自己的今年薪水，洋基在薪資仲裁庭前最後一刻加碼，提出1900萬美元（約台幣5.64億）附帶激勵獎金，獲得賈吉點頭，雙方避免上仲裁庭撕破臉，也為來年留下賈吉人情留一線。

賈吉的薪資仲裁為今天大聯盟最關注新聞，洋基提出1700萬美元，賈吉爭取2100萬美元，雙方為了400萬美元的差距過招。

多家美國媒體報導，洋基在仲裁庭前夕開出1900萬美元的折衷價碼，賈吉起初不為所動，不久後即傳出雙方達成共識，洋基額外提出激勵獎金，條件為若賈吉拿到美聯MVP、世界大賽MVP，各可額外拿到25萬美元。

賈吉去年薪為1017萬5000美元，共出賽148場，以2成87打擊率掃出158支安打、39轟、98分打點，為自己再換來身價躍進。

賈吉今年在「薪」情未定的情況下打了大半季，成績絲毫不見動搖，表現堪稱是用全壘打在逼各隊把運鈔車開出來，以3成04打擊率敲出27轟，在全壘打榜上獨走。

洋基總教練布恩（Aaron Judge）先前受訪就曾表示，「球季開打時，賈吉未與球團完成延長合約，當時就有疑問這會不會為他帶來影響，我的答案是不會，因為我知道賈吉是怎樣的人，他是在乎團隊而且渴求冠軍的人，他也是有能力日復一日做到公私分明的人。」

賈吉 洋基

延伸閱讀

MLB／今日戰績表 賈吉再見安率洋基氣走太空人

MLB／力挺隊友崔維諾進明星賽 賈吉：他值得這個殊榮

MLB／進仲裁庭前一天 賈吉再見安送洋基主場15連勝

MLB／全明星賽首輪票選賈吉暫居人氣王 大谷還排不上先發

相關新聞

MLB／仲裁前1天 「法官」先判洋基主場15連勝

在薪資仲裁庭的前一天，「法官」賈吉敲出再見安，幫助洋基隊以7：6擊敗太空人隊，拿下主場15連勝，今年打出27轟、3成04...

MLB／天使留不住大谷？ 美媒：大都會富爸爸會全力爭取

大谷翔平將在2022-2023球季後成為自由球員，《ESPN》記者歐尼（Buster Olney）透露全大聯盟最有錢的大都會老闆將會全力爭去網羅大谷。 根據美國《富比士》去年統計大聯盟30球團老

MLB／洋基最後一刻加碼 賈吉點頭1900萬美元加激勵獎金

洋基隊已經打完70場比賽，「法官」賈吉（Aaron Judge）終於知道自己的今年薪水，洋基在薪資仲裁庭前最後一刻加碼，...

MLB／今日戰績表 賈吉再見安率洋基氣走太空人

MLB今日戰績表 洛磯 2:3 馬林魚 巨人 6:7 勇士 小熊 7:8(10局) 海盜 道奇 10:5 紅人 守護者 0:1 雙城 紅雀 4:6 釀酒人 水手 2:1 運動家 太空

MLB／力挺隊友崔維諾進明星賽 賈吉：他值得這個殊榮

近期為大聯盟全明星賽投票階段，目前暫居美聯第一的「法官」賈吉認為隊友崔維諾（Jose Trevino）應該獲選明星賽先發捕手位置，表示他「值得這個殊榮」。 崔維諾昨天才替洋基立了一大功，在八局上

MLB／克蕭先發384場防禦率不到2.50 過去100年只有1人做到

道奇今作客紅人派出塞揚強投克蕭（Clayton Kershaw），他主投6局飆7K僅失1分，最終道奇以10：5輕取紅人，此役不但讓克蕭拿下傷後復出首勝，還寫下一驚人紀錄。 這場比賽克蕭主投6局用

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。