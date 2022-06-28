MLB／今日戰績表 天使「雷神」辛德賈德七局7K助隊打敗白襪

與費城人進行三連戰的最後一役，教士今派出日籍強投達比修有在主場先發登板，達比修有繳出6局失3分的優質表現，同時飆出本季新高9K，可惜勝投被牛棚砸掉，錯失達到美日通算180勝的里程碑。 達比修有此

2022-06-27 15:49