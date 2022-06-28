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MLB／今日戰績表 天使「雷神」辛德賈德七局7K助隊打敗白襪

聯合新聞網／ 整理
天使隊「雷神」辛德賈德先發七局7K，助隊打敗白襪。 美聯社
天使隊「雷神」辛德賈德先發七局7K，助隊打敗白襪。 美聯社

MLB今日戰績表

運動家 5：9 洋基

海盜 2：3 國民

紅襪 2：7 藍鳥

雙城 11：1 守護者

馬林魚 0：9 紅雀

遊騎兵 10：4 皇家

道奇 0：4 洛磯

白襪 3：4 天使

金鶯 9：2 水手

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:10 雙城 vs. 守護者

07:05 勇士 vs. 費城人

07:05 運動家 vs. 洋基

07:05 海盜 vs. 國民

07:07 紅襪 vs. 藍鳥

07:10 太空人 vs. 大都會

07:10 釀酒人 vs. 光芒

07:10 雙城 vs. 守護者

07:45 馬林魚 vs. 紅雀

08:05 紅人 vs. 小熊

08:10 遊騎兵 vs. 皇家

08:40 道奇 vs. 洛磯

09:38 白襪 vs. 天使

09:40 教士 vs. 響尾蛇

09:45 老虎 vs. 巨人

10:10 金鶯 vs. 水手

球隊戰績表

體育

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MLB今日戰績表 運動家 5：9 洋基 海盜 2：3 國民 紅襪 2：7 藍鳥 雙城 11：1 守護者 馬林魚 0：9 紅雀 遊騎兵 10：4 皇家 道奇 0：4 洛磯 白襪 3：4

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