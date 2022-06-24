MLB／天使留不住大谷？ 美媒：大都會富爸爸會全力爭取

大谷翔平將在2022-2023球季後成為自由球員，《ESPN》記者歐尼（Buster Olney）透露全大聯盟最有錢的大都會老闆將會全力爭去網羅大谷。

根據美國《富比士》去年統計大聯盟30球團老闆的資產，科恩蟬聯大聯盟最有錢老闆，淨資產從141億美元再飆升到159億美元（約4445億台幣），是紅人老闆卡斯特里尼（Bob Castellini）的40倍。

歐尼日前在節目上表示，「大谷翔平想要待在一支可以贏球的隊伍，但天使近年來的表現並不像一支這樣的球隊，而當初大谷會加入天使是因時任總管艾普勒（Billy Eppler）積極招募，剛好他現在也是大都會總管，效力於全聯盟最有錢的老闆科恩（Steve Cohen），我建議天使最好想辦法提前和他續約。」

不過天使團隊薪資，光是楚奧特（Mike Trout）和瑞登（Anthony Rendon）兩人加起來每年就佔了將近7千萬美元，若再給大谷一張破天荒的合約，三人加起來的薪資幾乎是大聯盟30隊的薪資平均值，因此外界認為天使要留住大谷翔平相當有難度。