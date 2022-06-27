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MLB／今日戰績表 洋基賈吉10局下再見三分砲氣走太空人

聯合新聞網／ 整理
洋基賈吉(左)於10局下打出再見三分砲，氣走太空人。 美聯社
洋基賈吉(左)於10局下打出再見三分砲，氣走太空人。 美聯社

MLB今日戰績表

大都會 2：3 馬林魚

太空人 3：6(10局) 洋基

紅襪 8：3 守護者

海盜 2：4 光芒

金鶯 3：4 白襪

洛磯 3：6 雙城

運動家 5：3 皇家

藍鳥 3：10 釀酒人

小熊 6：5(10局) 紅雀

國民 6：4 遊騎兵

紅人 10：3 巨人

水手 1：2 天使

老虎 7：11 響尾

費城人 8：5 教士

道奇 ： 勇士

MLB明日賽程

時間 客場 主場

07:05 運動家 vs. 洋基

07:05 海盜 vs. 國民

07:07 紅襪 vs. 藍鳥(愛爾達體育1台)

07:10 雙城 vs. 守護者

07:45 馬林魚 vs. 紅雀

08:10 遊騎兵 vs. 皇家

08:40 道奇 vs. 洛磯

09:38 白襪 vs. 天使(緯來體育台)

10:10 金鶯 vs. 水手

球隊戰績表

太空人 體育

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