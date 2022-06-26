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MLB／今日戰績表 紅襪佛度戈三分砲擊沈守護者拉出6連勝

聯合新聞網／ 整理
紅襪佛度戈三分砲，助隊擊敗守護者拉出6連勝。 擷圖自推特
紅襪佛度戈三分砲，助隊擊敗守護者拉出6連勝。 擷圖自推特

MLB今日戰績表

太空人 3：0 洋基

海盜 5：6 光芒

金鶯 6：2 白襪

小熊 3：5 紅雀

國民 2：3 遊騎兵

大都會 5：3 馬林魚

運動家 9：7 皇家

藍鳥 4：5 釀酒人

紅襪 4：2 守護者

紅人 2：9 巨人

洛磯 0：6 雙城

道奇 3：5 勇士

水手 ： 天使

老虎 ： 響尾

費城人 ： 教士

MLB明日賽程

時間 客場 主場

00:05 大都會 vs. 馬林魚

01:35 太空人 vs. 洋基

01:40 紅襪 vs. 守護者

01:40 海盜 vs. 光芒

02:10 金鶯 vs. 白襪

02:10 洛磯 vs. 雙城

02:10 運動家 vs. 皇家

02:10 藍鳥 vs. 釀酒人

02:15 小熊 vs. 紅雀

02:35 國民 vs. 遊騎兵

04:05 紅人 vs. 巨人

04:07 水手 vs. 天使

04:10 老虎 vs. 響尾蛇

04:10 費城人 vs. 教士

07:00 道奇 vs. 勇士(緯來體育台、愛爾達體育1台)

球隊戰績表

體育 太空人 華視

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