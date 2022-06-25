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MLB／今日戰績表 道奇弗里曼作客勇士領冠軍戒也打贏老東家

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇弗里曼(左)作客勇士領取冠軍戒，最後也助隊打敗老東家。 路透
道奇弗里曼(左)作客勇士領取冠軍戒，最後也助隊打敗老東家。 路透

MLB今日戰績表

大都會 5：3 馬林魚

太空人 3：1 洋基

紅襪 6：3 守護者

海盜 3：4(10局) 光芒

道奇 4：1 勇士

國民 2：1 遊騎兵

金鶯 4：1 白襪

運動家 1：3 皇家

藍鳥 9：4 釀酒人

洛磯 1：0 雙城

小熊 3：0 紅雀

水手 ： 天使

費城人 ： 教士

老虎 ： 響尾

紅人 ： 巨人

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:05 太空人 vs. 洋基

01:10 海盜 vs. 光芒

02:10 金鶯 vs. 白襪

02:15 小熊 vs. 紅雀

04:05 國民 vs. 遊騎兵

04:10 大都會 vs. 馬林魚

04:10 運動家 vs. 皇家

04:10 藍鳥 vs. 釀酒人

06:10 紅襪 vs. 守護者

07:15 紅人 vs. 巨人

07:15 洛磯 vs. 雙城

07:15 道奇 vs. 勇士(華視、愛爾達體育1台)

10:07 水手 vs. 天使(緯來體育台)

10:10 老虎 vs. 響尾蛇

10:10 費城人 vs. 教士

球隊戰績表

體育 太空人

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