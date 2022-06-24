MLB／今日戰績表 賈吉再見安率洋基氣走太空人
MLB今日戰績表
洛磯 2:3 馬林魚
巨人 6:7 勇士
小熊 7:8(10局) 海盜
道奇 10:5 紅人
守護者 0:1 雙城
紅雀 4:6 釀酒人
水手 2:1 運動家
太空人 6:7 洋基
金鶯 4:0 白襪
費城人 6:2 教士
MLB明日賽程
時間 客場 主場
06:40 大都會 vs. 馬林魚
07:05 太空人 vs. 洋基
07:10 紅襪 vs. 守護者
07:10 海盜 vs. 光芒
07:20 道奇 vs. 勇士(愛爾達體育1台、緯來體育台)
08:05 國民 vs. 遊騎兵
08:10 金鶯 vs. 白襪
08:10 運動家 vs. 皇家
08:10 藍鳥 vs. 釀酒人
08:10 洛磯 vs. 雙城
08:15 小熊 vs. 紅雀
09:38 水手 vs. 天使
09:40 費城人 vs. 教士
09:40 老虎 vs. 響尾蛇
10:15 紅人 vs. 巨人
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