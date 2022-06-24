MLB／今日戰績表 賈吉再見安率洋基氣走太空人

道奇今作客紅人派出塞揚強投克蕭（Clayton Kershaw），他主投6局飆7K僅失1分，最終道奇以10：5輕取紅人，此役不但讓克蕭拿下傷後復出首勝，還寫下一驚人紀錄。 這場比賽克蕭主投6局用

2022-06-24 12:59