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MLB／今日戰績表 賈吉再見安率洋基氣走太空人

聯合新聞網／ 整理
九局下落後3分，洋基還是有辦法逆轉贏球！ 路透社
九局下落後3分，洋基還是有辦法逆轉贏球！ 路透社

MLB今日戰績表

洛磯 2:3 馬林魚

巨人 6:7 勇士

小熊 7:8(10局) 海盜

道奇 10:5 紅人

守護者 0:1 雙城

紅雀 4:6 釀酒人

水手 2:1 運動家

太空人 6:7 洋基

金鶯 4:0 白襪

費城人 6:2 教士

MLB明日賽程

時間 客場 主場

06:40 大都會 vs. 馬林魚

07:05 太空人 vs. 洋基

07:10 紅襪 vs. 守護者

07:10 海盜 vs. 光芒

07:20 道奇 vs. 勇士(愛爾達體育1台、緯來體育台)

08:05 國民 vs. 遊騎兵

08:10 金鶯 vs. 白襪

08:10 運動家 vs. 皇家

08:10 藍鳥 vs. 釀酒人

08:10 洛磯 vs. 雙城

08:15 小熊 vs. 紅雀

09:38 水手 vs. 天使

09:40 費城人 vs. 教士

09:40 老虎 vs. 響尾蛇

10:15 紅人 vs. 巨人

球隊戰績表

太空人 體育

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