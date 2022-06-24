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MLB／力挺隊友崔維諾進明星賽 賈吉：他值得這個殊榮

聯合新聞網／ 綜合報導
賈吉認為隊友崔維諾應該獲選明星賽先發捕手位置。 路透社
賈吉認為隊友崔維諾應該獲選明星賽先發捕手位置。 路透社

近期為大聯盟全明星賽投票階段，目前暫居美聯第一的「法官」賈吉認為隊友崔維諾（Jose Trevino）應該獲選明星賽先發捕手位置，表示他「值得這個殊榮」。

崔維諾昨天才替洋基立了一大功，在八局上一棒掃出逆轉兩分砲，最終幫助洋基以5：4贏球，同時這也是崔維諾本季第6轟，賽後洋基主帥布恩（Aaron Boone）除了大讚他的適時一擊，還稱他在4局下與三壘手唐納森（Josh Donaldson）完美配合阻殺三壘跑者是「翻轉情勢的關鍵守備。」

賈吉今天受訪時，大力推薦崔維諾獲選生涯首度明星賽，「我知道聯盟有許多優秀的捕手，像是藍鳥捕手克可（Alejandro Kirk）就是其中之一，但我認為崔維諾值得這個殊榮，他非常努力想要爭取這項榮譽。」

主帥布恩也認為崔維諾應該要獲選今年明星賽，「他本季真的狀況很好，光是他的進攻火力就足以讓他參加明星賽，更何況還有他在守備上的表現。」

崔維諾也坦承相當渴望能首度當選全明星，不過他表示目前首要目標仍是專心幫助球隊奪冠，「會發生的事自然就會發生，我現在只想拿冠軍，明星賽這種是個人的事，我還是專注在幫助球隊奪冠，這事我來到這裡的原因。」

崔維諾本季轉戰洋基，目前為止繳出6轟、21打點、.283/.339/.478打擊三圍的成績，2.0的WAR值在美聯捕手中也僅次克可。

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