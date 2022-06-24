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MLB／克蕭先發384場防禦率不到2.50 過去100年只有1人做到

聯合新聞網／ 綜合報導
克蕭收下傷後復出首勝。 美聯社
克蕭收下傷後復出首勝。 美聯社

道奇今作客紅人派出塞揚強投克蕭（Clayton Kershaw），他主投6局飆7K僅失1分，最終道奇以10：5輕取紅人，此役不但讓克蕭拿下傷後復出首勝，還寫下一驚人紀錄。

這場比賽克蕭主投6局用了80球繳出效率極高的優質先發，僅在第4局因滿壘危機失掉1分，這是克蕭傷後復出後第3度先發，也是他在這3次登板中投的局數最多的一戰，靠著自己精彩的投球內容和隊友16支安打包括5轟的火力支援，克蕭收下本季第5勝。

另外，克蕭還完成了一項過去100年只有一人達成的紀錄，他成為繼大都會傳奇球星席佛（Tom Seaver）後，首位生涯例行賽384先發、防禦率在2.50以下的投手。克蕭目前生涯先發出賽達384場，防禦率為2.48。

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