MLB／克蕭先發384場防禦率不到2.50 過去100年只有1人做到
道奇今作客紅人派出塞揚強投克蕭（Clayton Kershaw），他主投6局飆7K僅失1分，最終道奇以10：5輕取紅人，此役不但讓克蕭拿下傷後復出首勝，還寫下一驚人紀錄。
這場比賽克蕭主投6局用了80球繳出效率極高的優質先發，僅在第4局因滿壘危機失掉1分，這是克蕭傷後復出後第3度先發，也是他在這3次登板中投的局數最多的一戰，靠著自己精彩的投球內容和隊友16支安打包括5轟的火力支援，克蕭收下本季第5勝。
另外，克蕭還完成了一項過去100年只有一人達成的紀錄，他成為繼大都會傳奇球星席佛（Tom Seaver）後，首位生涯例行賽384先發、防禦率在2.50以下的投手。克蕭目前生涯先發出賽達384場，防禦率為2.48。
Wish we could just induct him now. 👑— Codify (@CodifyBaseball) 2022年6月23日
Kershaw's started 384 regular season games and in those games has an ERA under 2.50!
In the last 100 years, Tom Seaver is the only other major league pitcher to have a 384-start stretch with an ERA under 2.50. 🤯 https://t.co/CmY6AenWXO
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