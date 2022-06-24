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MLB／進仲裁庭前一天 賈吉再見安送洋基主場15連勝
9局下面對3分落後，洋基隊還是能夠贏。希克斯（Aaron Hicks）三分砲加上「法官」賈吉（Aaron Judge）再見安，以7：6成功翻盤，擊敗太空人隊，也拿下主場15連勝。
太空人隊今天靠著布萊格曼（Alex Bregman）、艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）兩發三分砲，早早取得領先，洋基隊雖有史丹頓（Giancarlo Stanton）三分砲還擊，但從第3局開始就一直處於3分落後。
直到9局下洋基隊連續選
到2次保送後，希克斯一棒把球轟出中右外野，將比數扳平，接著2出局一、二壘有人時，賈吉敲出適時一擊，向太空人隊說再見。
賈吉今天5打數2安打，本季打擊率來到3成04，另以27轟位居大聯盟全壘打王，有趣的是，賈吉尚未與洋基隊在今年薪資上達成共識，明天雙方就要步入薪資仲裁庭，賈吉與經紀人開出年薪2100萬美元，洋基隊出價則是1700萬美元，仲裁庭是針對賈吉去年成績做評斷，賈吉今年成績則是關係到季後成為自由球員的身價。
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