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MLB／張育成敲安連兩場得分 傷兵歸隊前得有好表現

中央社／ 紐約23日專電
張育成對戰小熊隊敲出安打、帶動攻勢，也終結個人連12打數無安打。 路透社
張育成對戰小熊隊敲出安打、帶動攻勢，也終結個人連12打數無安打。 路透社

效力美國職棒大聯盟匹茲堡海盜隊的張育成今天先發上陣，敲出一支安打，終結連12個打數無安打的低潮，且連兩場得分，在陣中傷兵陸續歸隊前繳出好表現。

海盜主場面對芝加哥小熊隊4連戰最後一役，張育成以指定打擊身分先發，擔任第6棒，前兩個打數分別遭三振、擊出內野滾地球遭刺殺出局。

6局下，海盜4比2領先，張育成揮出中間方向平飛安打上壘，扮演兩人出局後的攻勢發動機。隊友克魯斯（Oneil Cruz）接著揮出中外野深遠的二壘安打，張育成從一壘快馬加鞭衝刺，最後以頭部滑壘姿勢衝回本壘得分。

這是他昨天9局下纏鬥9球獲四壞保送，隨後靠隊友清壘二壘安打攻下分數後，再度以得分替球隊建功。

海盜8局下換下張育成，由沃格貝克（DanielVogelbach）代打，張育成沒有更多打擊機會。

張育成季初效力克里夫蘭守護者隊，上場機會有限，5月30日經交易轉戰海盜，6月14日對聖路易紅雀隊時揮出本季首發全壘打，自此陷入連12個打數無安打的低潮。這段期間，海盜教練團持續給予他先發或比賽後段替補上陣機會。

張育成轉戰海盜後37個打數擊出6支安打，進帳2分打點，打擊率1成62，整體攻擊指數（OPS，上壘加長打率）為0.565。

張育成加盟海盜時陣中傷兵滿營，但傷兵名單上的日籍球員筒香嘉智及內野手紐曼（Kevin Newman）、范梅特（Josh VanMeter）本週都加入小聯盟3A球隊，展開復健賽。張育成必須在他們歸隊前拿出好表現，以利保住在26人名單上的位置。

這場比賽兩隊7比7僵持到10局下，海盜一壘手查維斯（Michael Chavis）適時揮出右外野方向德州安打，送回二壘上的跑者，助球隊以一分之差險勝，拿下系列賽。

張育成 海盜

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