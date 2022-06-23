MLB／「投手大谷」再繳代表作 皇家隊教頭讚：武器超多

繼昨天敲出生涯新高8分打點後，「二刀流」巨星大谷翔平今天燃燒手臂，花了108球投8局無失分，還賞對手生涯新高的單場13K，幫助天使終止2連敗。賽後天使隊代理總教練尼文（Phil Nevin）和皇家隊主帥、球員都忍不住驚嘆他的表現。

大谷翔平透過翻譯水原一平透露今天比賽的關鍵：「在第1局被接連打出2支安打後，還能不失分，我覺得這定調了這場比賽。」

尼文則表示，其實自己原本想在7局後就將大谷翔平換下場，但大谷在7局時還能飆出全場最快的99.9英里火球，再加上他堅持地向教練說「這是我的」，讓尼文明白大谷的油箱還沒燒盡：「他把勝負一肩扛起，這真的令人印象深刻。多麼出色的一天，他繳出了相當精彩的表現。」

今天唯二從大谷翔平手上擊出安打、之後又獲得保送上壘的皇家隊打者莫瑞菲德（Whit Merrifield）則讚賞大谷翔平：「沒有人辦得到他現正在做的事情。他絕對是個獨特又千載難逢的球員，很高興能夠和他一起在場上打球。」

皇家隊主帥麥西尼（Mike Matheny）也盛讚大谷翔平的投球武器非常多：「我覺得你很難找到多位像他今天對付我們一樣，使用這麼多種武器的投手。他所有的球種都能搶到好球數，光滑球就有3種，再加上卡特球和曲球。而當他的指叉球發揮作用，那就是開始三振的時候了。」

根據《Baseball Savant》資料顯示，大谷翔平今天投的108顆球中，有46顆滑球、27顆四縫線速球、16顆曲球、15顆指叉球和4顆卡特球，其中滑球讓對手揮棒12次造成7次揮空，揮空率高達58％；指叉球讓對手揮棒9次造成4次揮空，揮空率44％。