MLB／小熊投手14年來沒打擊過 生涯首打席對方投手卻是野手

小熊今天以14：5大勝海盜，中止近期3連敗，比賽過程中也出現有趣畫面，海盜9局上解除DH讓野手投球，而小熊也同樣取消DH，讓效力大聯盟14個球季卻從未踏上打擊區的投手羅伯森（David Robertson）打擊，695場出賽未上場打擊則名列大聯盟史上第4久。

37歲的羅伯森大聯盟生涯累計已出賽695場，但從未上場打擊過，這在大聯盟排名第四久，前三名分別是蕭恩（Bryan Shaw）的722場、索瑞亞（Joakim Soria）773場和格魯姆（Buddy Groom）的786場。

羅伯森至今生涯曾效力洋基、白襪、費城人、光芒，在今年來到小熊以前，就只有費城人是國聯球隊，打擊的機會自然也不多。而根據棒球數據網站《Baseball Reference》的統計，在今天之前，羅伯森生涯在投手需要打擊的國聯主場出賽過65次，但他卻一次也沒上過打擊區，可以想見，每當他有機會上場打擊時，教練就會換上代打，下個半局接著換投。

大聯盟本季讓國聯跟進美聯實施指定打擊後，除了大谷翔平外，投手上場打擊的機會微乎其微，不過今天羅伯森總算「圓夢」迎來大聯盟生涯首打席，而且投手還是海盜在9局1：10落後時推出的游擊手卡斯蒂約（Diego Castillo）。

笑臉盈盈的羅伯森站上打擊區，雖然選球至2好3壞，最終還是揮了空棒遭到三振，賽後他說：「當球速只有40英里（卡斯蒂約的球速約落在40至55英里）時，其實很容易分辨好壞球，但我不想要等保送，我想要揮棒。我不確定我未來還有沒有機會這樣打擊，所以我很高興我真的揮棒了。」

看到子弟兵笑得合不攏嘴，小熊隊主帥羅斯（David Ross）也說道：「他在打擊區完全止不住笑意。感覺很多時候，他的內心就像個孩子，看到這一幕讓隊友和我都非常開心，這太有趣了。」

羅伯森此役在8局下登板投球，繳出1局1K無失分，防禦率1.75。