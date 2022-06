MLB／小熊投手14年來沒打擊過 生涯首打席對方投手卻是野手

小熊今天以14:5大勝海盜,中止近期3連敗,比賽過程中也出現有趣畫面,海盜9局上解除DH讓野手投球,而小熊也同樣取消DH,讓效力大聯盟14個球季卻從未踏上打擊區的投手羅伯森(David Robertson)打擊,695場出賽未上場打擊則名列大聯盟史上第4久。

37歲的羅伯森大聯盟生涯累計已出賽695場,但從未上場打擊過,這在大聯盟排名第四久,前三名分別是蕭恩(Bryan Shaw)的722場、索瑞亞(Joakim Soria)773場和格魯姆(Buddy Groom)的786場。

羅伯森至今生涯曾效力洋基、白襪、費城人、光芒,在今年來到小熊以前,就只有費城人是國聯球隊,打擊的機會自然也不多。而根據棒球數據網站《Baseball Reference》的統計,在今天之前,羅伯森生涯在投手需要打擊的國聯主場出賽過65次,但他卻一次也沒上過打擊區,可以想見,每當他有機會上場打擊時,教練就會換上代打,下個半局接著換投。

大聯盟本季讓國聯跟進美聯實施指定打擊後,除了大谷翔平外,投手上場打擊的機會微乎其微,不過今天羅伯森總算「圓夢」迎來大聯盟生涯首打席,而且投手還是海盜在9局1:10落後時推出的游擊手卡斯蒂約(Diego Castillo)。

笑臉盈盈的羅伯森站上打擊區,雖然選球至2好3壞,最終還是揮了空棒遭到三振,賽後他說:「當球速只有40英里(卡斯蒂約的球速約落在40至55英里)時,其實很容易分辨好壞球,但我不想要等保送,我想要揮棒。我不確定我未來還有沒有機會這樣打擊,所以我很高興我真的揮棒了。」

看到子弟兵笑得合不攏嘴,小熊隊主帥羅斯(David Ross)也說道:「他在打擊區完全止不住笑意。感覺很多時候,他的內心就像個孩子,看到這一幕讓隊友和我都非常開心,這太有趣了。」

羅伯森此役在8局下登板投球,繳出1局1K無失分,防禦率1.75。

