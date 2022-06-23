中職／徐若熙「熱身」中 歸隊暫無時間表

味全龍隊徐若熙今天與總教練葉君璋簡單傳接球，感受投球動作，葉總認為目前狀況不錯，但還在「熱身」，尚未進入正式訓練，目前也不會安排時間表，「要等有完整訓練再決定」。

徐若熙季前因手肘韌帶輕微撕裂傷，沒有趕上開季，之後決定接受高濃度血小板血漿（PRP）注射治療，3次療程後，傷口重新癒合，免掉開刀煩惱。

結束療程後，徐若熙日前開始隨隊訓練，葉君璋今天傳接球完，認為徐若熙目前狀況不錯，「沒有傷痛的感覺，力道當然是還沒開始（催），目前都是輕鬆投球。

打完PRP後，徐若熙的傷口檢查是好的，「有沒有傷球員自己最知道。」葉君璋說：「相信他目前感覺是好的，但目前還沒開始拉開距離傳接球，還在熱身，適應投球動作。」

徐若熙去年在一軍大展K功，出賽20場防禦率3.11，81局投出98次三振，今年何時回歸尚無時程表，葉君璋表示，要等到完整訓練後，才能決定。