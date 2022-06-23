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MLB／洋基又贏了 賈吉雙響、崔維諾逆轉轟1分差氣走光芒

聯合新聞網／ 綜合報導
崔維諾（Jose Trevino）打出逆轉兩分砲。 美聯社
崔維諾（Jose Trevino）打出逆轉兩分砲。 美聯社

本季第26、27轟今天接連出爐，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）與敲出逆轉兩分砲的崔維諾（Jose Trevino）攜手在光芒主場3連戰最終戰以5：4氣走光芒，系列戰取得2勝1負優勢。

洋基隊先發投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery）今天主投6局被敲9安、投出2次保送，4局投完就已失掉4分皆為責失，不過他後來穩住陣腳，沒讓分差再擴大，接替的3名牛棚投手史密特（Clarke Schmidt）、金恩（Michael King）、霍梅斯（Clay Holmes）各投1局也都能力保不失分，為這場逆轉勝記上一筆功勞。

前7局，洋基靠著賈吉的2發陽春砲雙響炮與對手失誤攻下3分，8局上洋基隊基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）選到保送後，八棒的崔維諾（Jose Trevino）一棒掃出逆轉兩分砲，最終幫助洋基以5：4贏球。

崔維諾除了打出個人本季第6轟逆轉戰局，洋基隊主帥布恩（Aaron Boone）也大讚他在4局下、光芒4：1領先時與三壘手唐納森（Josh Donaldson）的完美配合阻殺三壘跑者：「那是一劑強心針，那是翻轉情勢、讓我提神的關鍵守備。」

崔維諾和蒙哥馬利也不約而同表示，今天的勝利對球隊而言非常巨大，因為這讓他們帶著2勝1敗優勢離開光芒主場，對選手們而言增添不少信心。

今天贏球後，洋基本季戰績來到51勝18敗，勝率高達.739，領先第二名藍鳥勝差達12場。6月份至今20場比賽，洋基更只輸過3場。

連戰 金恩

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