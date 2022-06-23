MLB／6局因雨裁定 金鶯隊海斯高效率4打席達成完全打擊！

金鶯隊外野手海斯（Austin Hays）在今天主場迎戰國民的比賽中，僅用4個打席就完成個人生涯首次完全打擊，個人包辦3分打點、跑回3分，這是隊史更名為金鶯後的第6次完全打擊，也是大聯盟本季第4人。賽後海斯回憶達陣時的感受，他直呼「瞬間起雞皮疙瘩」。

海斯此役擔任開路先鋒中外野手，首局敲安上壘，3局作為首名打者又敲出個人本季第10轟，4局再打出大眾公認完全打擊裡最困難的三壘安打。儘管5局時比賽一度因雨中斷，仍未澆熄海斯火燙的打擊手感，6局下海斯再敲深遠二壘安打，達成完全打擊，成為隊史自2019年的維拉（Jonathan Villar）後，再度出現完全打擊。

受雨勢過大影響，比賽也在6局打完後就裁定金鶯以7：0獲勝，也就是說，海斯要締造完全打擊只有4次機會，不容許任何「無效攻擊」，難度相當高。

海斯達成完全打擊後高舉雙手慶賀。 路透社

賽後海斯表示，自己看到比賽因雨暫停時心裡也十分沒有把握，他不確定自己是否還有機會完成完全打擊，所幸最後他在雨中擊出二壘安打，完全打擊達陣：「那種感覺超酷的，當踏上二壘時，我瞬間起雞皮疙瘩。」

本季在海斯之前，釀酒人隊葉力奇（Christian Yelich）就搶先在5月11日達成完全打擊、6月份有大都會隊艾斯柯巴（Eduardo Escobar）和天使隊瓦許（Jared Walsh），海斯則為6月第3人。