快訊

恩恩案新北衛生局電話沒人接？ 局長澄清4疑點：不是唱空城計

台大生重考醫學系佔名額...口委竟認不得？ 教授這樣分析

MLB／6局因雨裁定 金鶯隊海斯高效率4打席達成完全打擊！

聯合新聞網／ 綜合報導
金鶯隊外野手海斯（Austin Hays）今天達成生涯首度完全打擊。 美聯社
金鶯隊外野手海斯（Austin Hays）今天達成生涯首度完全打擊。 美聯社

金鶯隊外野手海斯（Austin Hays）在今天主場迎戰國民的比賽中，僅用4個打席就完成個人生涯首次完全打擊，個人包辦3分打點、跑回3分，這是隊史更名為金鶯後的第6次完全打擊，也是大聯盟本季第4人。賽後海斯回憶達陣時的感受，他直呼「瞬間起雞皮疙瘩」。

海斯此役擔任開路先鋒中外野手，首局敲安上壘，3局作為首名打者又敲出個人本季第10轟，4局再打出大眾公認完全打擊裡最困難的三壘安打。儘管5局時比賽一度因雨中斷，仍未澆熄海斯火燙的打擊手感，6局下海斯再敲深遠二壘安打，達成完全打擊，成為隊史自2019年的維拉（Jonathan Villar）後，再度出現完全打擊。

受雨勢過大影響，比賽也在6局打完後就裁定金鶯以7：0獲勝，也就是說，海斯要締造完全打擊只有4次機會，不容許任何「無效攻擊」，難度相當高。

海斯達成完全打擊後高舉雙手慶賀。 路透社
海斯達成完全打擊後高舉雙手慶賀。 路透社

賽後海斯表示，自己看到比賽因雨暫停時心裡也十分沒有把握，他不確定自己是否還有機會完成完全打擊，所幸最後他在雨中擊出二壘安打，完全打擊達陣：「那種感覺超酷的，當踏上二壘時，我瞬間起雞皮疙瘩。」

本季在海斯之前，釀酒人隊葉力奇（Christian Yelich）就搶先在5月11日達成完全打擊、6月份有大都會隊艾斯柯巴（Eduardo Escobar）和天使隊瓦許（Jared Walsh），海斯則為6月第3人。

相關新聞

MLB／狂！13K創個人新高 大谷翔平另寫一項神紀錄

日籍「二刀流」好手大谷翔平連兩場刷新個人紀錄，昨天才敲出單場8分打點，今天先發8局投出生涯新高的13次三振，率領天使隊以...

MLB／洋基新任終結者表現太好 查普曼願讓賢：他值得

洋基隊新任守護神霍梅斯（Clay Holmes）日前打破由名人堂球星李維拉（Mariano Rivera）所保持的隊史最長出賽場次未失分紀錄，眼看暫代自己角色的後輩表現出色，「火球男」查普曼（Aroldis Chapman）似乎願意在傷癒歸隊後擔任新角色：「我已經過了為終結者角色而戰的那個階段。」

MLB／6局因雨裁定 金鶯隊海斯高效率4打席達成完全打擊！

金鶯隊外野手海斯（Austin Hays）在今天主場迎戰國民的比賽中，僅用4個打席就完成個人生涯首次完全打擊，個人包辦3分打點、跑回3分，這是隊史更名為金鶯後的第6次完全打擊，也是大聯盟本季第4人。賽後海斯回憶達陣時的感受，他直呼「瞬間起雞皮疙瘩」。

MLB／王建民前火球男隊友 練成「大隻佬」要參加健美比賽

以火爆脾氣和破百英里球速著稱的前大聯盟投手方斯沃斯（Kyle Farnsworth）退休後轉戰美式足球，今天他在推特曬出肌肉照，並表示自己即將參加健美比賽，令球迷直呼與過去投手時代的他簡直判若兩人。

MLB／今日戰績表 天使大谷翔平先發投球8局13K助隊完封勝皇家

MLB今日戰績表 馬林魚 3：5 大都會 藍鳥 9：5 白襪 費城人 2：4 遊騎兵 響尾蛇 4：10 教士 洛磯 4：7 馬林魚 道奇 8：4 紅人 小熊 14：5 海盜 國民

MLB／要嘛無安打比賽要嘛被KO 天使左投新秀遭下放3A

大聯盟本季首位「單人完成」無安打比賽的天使隊23歲左投德梅斯（Reid Detmers）昨天面對皇家主投5局失5分，今天天使宣布將他下放至3A。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。