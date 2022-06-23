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MLB／洋基新任終結者表現太好 查普曼願讓賢：他值得

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基隊「火球男」查普曼（Aroldis Chapman）。 美聯社
洋基隊「火球男」查普曼（Aroldis Chapman）。 美聯社

洋基隊新任守護神霍梅斯（Clay Holmes）日前打破由名人堂球星李維拉（Mariano Rivera）所保持的隊史最長出賽場次未失分紀錄，眼看暫代自己角色的後輩表現出色，「火球男」查普曼（Aroldis Chapman）似乎願意在傷癒歸隊後擔任新角色，「我已經過了為終結者角色而戰的那個階段」。

29歲的霍梅斯在上個月查普曼確定因阿基里斯腱傷勢進入傷兵名單後，一肩扛起終結者大任，本賽季至今出賽32場拿下12次救援成功，期間還打破名人堂守護神李維拉的連續最長場次無失分紀錄，防禦率低至0.53。

洋基隊新任守護神霍梅斯(右)剛打破李維拉所保持的隊史最長出賽場次未失分紀錄。 美聯社
洋基隊新任守護神霍梅斯(右)剛打破李維拉所保持的隊史最長出賽場次未失分紀錄。 美聯社

據《紐約郵報》報導，霍梅斯的好表現也讓條紋軍原先的終結者查普曼感到欣慰，認為他的表現值得繼續當球隊的守護神：「當我進入大聯盟時，他們給了我當終結者的機會，我也把握住了。現在幾乎同樣的事情發生在霍梅斯身上，他能成為那個角色，是因為他做得很棒。」

查普曼表示，並不介意霍梅斯搶走他的位置：「我現在正試圖康復、回歸陣中、保持健康，並以任何方式、任何角色幫助球隊。」

34歲的查普曼曾7度入選明星賽，本季他主投14局，拿下9次救援成功、15K，防禦率則是生涯新高的3.86。

查普曼 李維拉 洋基

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