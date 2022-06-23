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MLB／要嘛無安打比賽要嘛被KO 天使左投新秀遭下放3A

聯合新聞網／ 綜合報導
天使新秀德梅斯5月份時曾投出無安打比賽，如今遭下放3A。 路透
天使新秀德梅斯5月份時曾投出無安打比賽，如今遭下放3A。 路透

大聯盟本季首位「單人完成」無安打比賽的天使隊23歲左投德梅斯（Reid Detmers）昨天面對皇家主投5局失5分，今天天使宣布將他下放至3A。

2020年，德梅斯被天使以首輪第10順位選進，2021年球季，他在2A、3A合計僅投14場後就升上大聯盟，雖然當時他先發主投5場的成績並不漂亮，今年開季仍成為天使隊輪值一員，5月11日對戰光芒更投出大聯盟本季首場「單人完成」的無安打比賽，也是聯盟第二場無安打比賽。

不過，在那之後德梅斯的表現每況愈下，接下來6場先發中僅1場投滿6局、4度投不滿5局，昨對皇家則是投5局挨2轟失5分。本季德梅斯12場出賽成績2勝3敗，防禦率4.66，被敲11發全壘打。

《MLBTR》指出，雖然德梅斯狀況不穩定，但他還年輕，變化球與控球都十分不錯，球團有機會在15天後就將他給拉回大聯盟，若天使出現傷病問題，德梅斯甚至可能更快回歸。

此外，德梅斯下回升上大聯盟的時間也可能與年資有關，去年他在大聯盟累積64天年資，今年大約增加了76天，總共已140天。根據規則，一名球員在大聯盟名單或傷病名單中待滿172天，將可獲得一整年的完整年資，因此德梅斯大約只要再待1個月就能獲得一整年年資，如此一來他也有望在2027年季後成為自由球員。

後援投手赫吉特（Jimmy Herget）也因右肩傷勢被天使放入15天傷病名單。

大聯盟 天使

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