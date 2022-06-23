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MLB／狂！13K創個人新高 大谷翔平另寫一項神紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷今天先發8局投出生涯新高的13次三振，率領天使隊以5：0擊敗皇家隊。 路透社
大谷今天先發8局投出生涯新高的13次三振，率領天使隊以5：0擊敗皇家隊。 路透社

日籍「二刀流」好手大谷翔平連兩場刷新個人紀錄，昨天才敲出單場8分打點，今天先發8局投出生涯新高的13次三振，率領天使隊以5：0擊敗皇家隊，中止2連敗，還另外寫下一項神紀錄。

大谷翔平今天先發「第二棒、投手」，投手大谷雖然開賽小遇亂流，1局上開局被連敲2安，但接下來沒有再被敲出安打，僅在6局出現一次保送，但也很快用雙殺化解，第2、4局更投出3連K。

大谷最終以108球投完8局，沒有掉分，防禦率下降到2.90，僅被敲出2安，最後一個出局數用三振抓下，也讓他單場累積到13K，另有1次四壞保送，只是沒有續投挑戰完封。

大谷翔平昨天有雙響砲演出，單場8分打點超越個人原本的單場5分打點紀錄，今天13次三振也比過去單場最多次三振多了1次，而且連續兩場分別打出8分以上打點、投出10次以上三振，大谷翔平是大聯盟史上第一人（自1920年打點採計以來）。

除了投球外，打者翔平今天雖然打點掛零，不過2打數敲出1安打，另有2次四壞保送，前3打席都上壘，只是7局下被一顆近身內角球三振，讓翔平有些難以理解，伸手一攤表達無奈，之後8局下又被三振一次。

天使隊則是在5局下先馳得點，靠的是新秀麥金農（David MacKinnon）在滿壘時敲出的高飛犧牲打，7局下、8局下各添2分，蘭基佛（Luis Rengifo）、麥金農在7局下的安打各有1分打點，8局則是貝拉斯格斯（Andrew Velazquez）、瓦德（Taylor Ward）建功。

大谷翔平 天使

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