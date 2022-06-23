聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／捕手回傳險砸中「小翔平」 大谷驚嚇表情超誇張
日籍投打「二刀流」好手大谷翔平今天先發對上皇家隊，開打前練投時，捕手回傳了一顆變化球，下墜幅度太大差點打到大谷「重要部位」，好在大谷笑著抬起頭，示意自己沒事，只是當下的驚嚇表情太過經典。
大谷今天再展投打雙刀，先發登板前的練投差點出意外，他在投手丘上等待捕手史塔西（Max Stassi）的回傳球，沒想到球路突然下降，大谷嚇到嘴巴變成大大「O」型，急伸雙手想擋球，卻還是來不及。
還好這顆球是打到大腿根部，雙腿間的「小翔平」沒有中彈，大谷彎著腰抬頭看向捕手，露出笑容並比出「我沒事」的手勢。
結果大谷雖然在首局出現亂流，開局被連敲兩安，但安全下莊，接下來回穩，投完前5局已經送出10次三振。
2番DHで初回一死無塁の第1打席フルカウントから四球👍— ꫛꫀꪝ寿🤔Mind’s Eye (@kotbuki_Geisha) 2022年6月23日
球審アウトコースにシビア過ぎか🤔#MLB #大谷翔平 #Angeles #ShoheiOhtani
初回表スタッシ変化球で返球したのかな🤭
｢あのじゃれ合いはなんだい？｣と相手ベンチw pic.twitter.com/7LfTnJMF4H
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言