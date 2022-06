MLB／王建民前火球男隊友 練成「大隻佬」要參加健美比賽

以火爆脾氣和破百英里球速著稱的前大聯盟投手方斯沃斯(Kyle Farnsworth)退休後轉戰美式足球,今天他在推特曬出肌肉照,並表示自己即將參加健美比賽,令球迷直呼與過去投手時代的他簡直判若兩人。

46歲的方斯沃斯在推特上貼出一張全身肌肉照,並寫道:「非常罕見的健身廁所自拍,距離我人生第一場健美比賽還有4天,是古典健美。我很享受過去幾天沒有碳水化合物的飲食。」健美比賽參賽者在賽前一星期起多半會減少攝取碳水化合物,約比賽前3天開始則會進行高碳水化合物飲食,使肌肉看起來更加飽滿。

方斯沃斯於1999年在小熊隊登上大聯盟,之後輾轉流連老虎、勇士、洋基、皇家、光芒、海盜、大都會、火箭,是當年少見能投出破百英哩的「火球男」,洋基時期還曾與王建民當過隊友,當時他主要擔任中繼投手。16年生涯累積43勝66敗、防禦率4.26。

法恩斯沃斯退休後轉戰美式足球,並效力於業餘美足聯盟的奧蘭多幽靈隊,平均每場比賽能繳出2次擒殺,還入選佛羅里達州美足明星隊。

留言處有網友讚嘆他的身材,也有人認為練成這樣太過誇張;另有球迷開玩笑表示是否能回鍋小熊,法恩斯沃斯則一本正經地回應,打美足時弄傷了肩膀,現在球速僅剩87至88英哩左右;還有網友表示想和他「單挑」,法恩斯沃斯也幽默地回覆:「我不打架了,所以你可能還真的能打贏我!」

Very rare gym bathroom selfie. 4 days out to my first body building competition. Classic Physique. These past few days have been fun with no carbs! #classicphysique #bodybuilding #pitcherswholift #npc #southernnational #hardwork #tats #sheruclassic pic.twitter.com/TS1fcdzTC4