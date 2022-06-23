MLB／王建民前火球男隊友 練成「大隻佬」要參加健美比賽

以火爆脾氣和破百英里球速著稱的前大聯盟投手方斯沃斯（Kyle Farnsworth）退休後轉戰美式足球，今天他在推特曬出肌肉照，並表示自己即將參加健美比賽，令球迷直呼與過去投手時代的他簡直判若兩人。

46歲的方斯沃斯在推特上貼出一張全身肌肉照，並寫道：「非常罕見的健身廁所自拍，距離我人生第一場健美比賽還有4天，是古典健美。我很享受過去幾天沒有碳水化合物的飲食。」健美比賽參賽者在賽前一星期起多半會減少攝取碳水化合物，約比賽前3天開始則會進行高碳水化合物飲食，使肌肉看起來更加飽滿。

方斯沃斯於1999年在小熊隊登上大聯盟，之後輾轉流連老虎、勇士、洋基、皇家、光芒、海盜、大都會、火箭，是當年少見能投出破百英哩的「火球男」，洋基時期還曾與王建民當過隊友，當時他主要擔任中繼投手。16年生涯累積43勝66敗、防禦率4.26。

法恩斯沃斯退休後轉戰美式足球，並效力於業餘美足聯盟的奧蘭多幽靈隊，平均每場比賽能繳出2次擒殺，還入選佛羅里達州美足明星隊。

留言處有網友讚嘆他的身材，也有人認為練成這樣太過誇張；另有球迷開玩笑表示是否能回鍋小熊，法恩斯沃斯則一本正經地回應，打美足時弄傷了肩膀，現在球速僅剩87至88英哩左右；還有網友表示想和他「單挑」，法恩斯沃斯也幽默地回覆：「我不打架了，所以你可能還真的能打贏我！」