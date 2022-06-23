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MLB／今日戰績表 天使大谷翔平先發投球8局13K助隊完封勝皇家

聯合新聞網／ 整理
天使隊大谷翔平先發8局13K助隊完封皇家。 美聯社
天使隊大谷翔平先發8局13K助隊完封皇家。 美聯社

MLB今日戰績表

馬林魚 3：5 大都會

藍鳥 9：5 白襪

費城人 2：4 遊騎兵

響尾 4：10 教士

洛磯 4：7 馬林魚

道奇 8：4 紅人

小熊 14：5 海盜

國民 2：6 金鶯

老虎 3：4 紅襪

洋基 5：4 光芒

巨人 3：4 勇士

守護者 11：10 雙城

紅雀 5：4 釀酒人

水手 9：0 運動家

皇家 0：5 天使

MLB明日賽程

時間 客場 主場

00:10 洛磯 vs. 馬林魚

00:20 巨人 vs. 勇士

00:35 小熊 vs. 海盜

00:35 道奇 vs. 紅人

01:10 守護者 vs. 雙城

02:10 紅雀 vs. 釀酒人

03:37 水手 vs. 運動家

07:05 太空人 vs. 洋基(愛爾達體育1台)

08:10 金鶯 vs. 白襪

09:40 費城人 vs. 教士

球隊戰績表

太空人 體育

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