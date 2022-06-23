MLB／今日戰績表 天使大谷翔平先發投球8局13K助隊完封勝皇家

金鶯隊外野手海斯（Austin Hays）在今天主場迎戰國民的比賽中，僅用4個打席就完成個人生涯首次完全打擊，個人包辦3分打點、跑回3分，這是隊史更名為金鶯後的第6次完全打擊，也是大聯盟本季第4人。賽後海斯回憶達陣時的感受，他直呼「瞬間起雞皮疙瘩」。

2022-06-23 15:36