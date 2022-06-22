MLB／今日戰績表 大谷雙響8打點救不了天使

大谷翔平今日單場雙響砲獨攬8分打點，幾乎是憑一己之力幫助球隊殺入延長賽，可惜天使牛棚不爭氣，歷經11局仍以以11:12飲恨皇家，讓他賽後大喊不滿意自己的表現。不過去年全壘打王競爭對手、皇家明星捕手培瑞

2022-06-22 18:11