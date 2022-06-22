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MLB／見證大谷差點隻手摧毀皇家 培瑞茲高喊感謝上帝

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷今日雙響包辦8分打點，差點憑一己之力擊敗皇家。 美聯社
大谷今日雙響包辦8分打點，差點憑一己之力擊敗皇家。 美聯社

大谷翔平今日單場雙響砲獨攬8分打點，幾乎是憑一己之力幫助球隊殺入延長賽，可惜天使牛棚不爭氣，歷經11局仍以以11:12飲恨皇家，讓他賽後大喊不滿意自己的表現。不過去年全壘打王競爭對手、皇家明星捕手培瑞茲（Salvador Perez）倒是對他佩服的五體投地，直呼「感謝上帝」！

大谷翔平此戰化身打點製造機，先在6局下打出一支3分打點全壘打，7局下則擊出高飛犧牲打，9局下則轟出石破天驚的追平3分彈，可惜11局下「只」敲出高飛犧牲打，未能幫助天使向對手說再見，讓他成為大聯盟史上第5位單場8打點卻吞敗的球員，但單場打點數已是日籍大聯盟球員第一人！

皇家此戰被大谷嚇出一身冷汗，去年一同激戰才拿下美聯全壘打王的鐵捕培瑞茲，在場邊親身感受到大谷的可怕，賽後直呼：「大谷翔平真的很不可思議，他是現今表現最好的球員之一，他做的事情都讓人難忘不已，謝謝上帝能讓我親眼見證到他的比賽。」

儘管對手給予大谷翔平高度肯定，但大谷翔平仍認為自己的表現需要加強，賽後透過翻譯表示，「打出全壘打很棒，但回顧那兩次高飛犧牲打的打席，我自認可以做得更好。如果我能敲出關鍵安打，結果就會不一樣，這是我需要反省的地方。」

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