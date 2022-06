MLB／見證大谷差點隻手摧毀皇家 培瑞茲高喊感謝上帝

大谷翔平今日單場雙響砲獨攬8分打點,幾乎是憑一己之力幫助球隊殺入延長賽,可惜天使牛棚不爭氣,歷經11局仍以以11:12飲恨皇家,讓他賽後大喊不滿意自己的表現。不過去年全壘打王競爭對手、皇家明星捕手培瑞茲(Salvador Perez)倒是對他佩服的五體投地,直呼「感謝上帝」!

大谷翔平此戰化身打點製造機,先在6局下打出一支3分打點全壘打,7局下則擊出高飛犧牲打,9局下則轟出石破天驚的追平3分彈,可惜11局下「只」敲出高飛犧牲打,未能幫助天使向對手說再見,讓他成為大聯盟史上第5位單場8打點卻吞敗的球員,但單場打點數已是日籍大聯盟球員第一人!

SHOHEI TIES IT IN THE 9TH!!! pic.twitter.com/bfJtuw8RAT