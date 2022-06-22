MLB／投手抱怨球難控導致頭部觸身球 聯盟終於要解決了

本季大聯盟觸身球率頻頻升高，各隊投手都不停抱怨比賽用球十分難掌控，近日大聯盟官方終於聽到投手們的聲音，祭出新對策來解決問題。

天使投手羅倫佐（Michael Lorenzen）日前在對戰水手隊的比賽中，不慎將球丟到老將厄普頓（Justin Upton）的頭部，他賽後怪罪是聯盟用球有問題：「這些球變滑了，他讓投手更難控球，導致很多人受傷，聯盟一定要解決這個問題。」

羅倫佐的抱怨看來奏效了，今日對大聯盟所有球隊發出備忘錄，要求球隊的工作人員，在賽前要將球「泥化（mudding）」的過程保持一致性。事實上這是因為根據調查，聯盟發現各隊在「泥化」的過程中標準不一，才下定決心制定SOP讓各隊遵循。

除了泥化過程標準化外，聯盟還要求比賽用球在放進加濕器前，需放球盒中才准放入機器，而這份規定將立即生效實施。