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MLB／道奇岡索林持續宰制 成聯盟首位9勝投手

聯合新聞網／ 綜合報導
岡索林成為全聯盟首位9勝投手。 路透社
岡索林成為全聯盟首位9勝投手。 路透社

道奇今日面對紅人，派出本季未嘗敗績的岡索林(Tony Gonsolin)登板先發，他延續好表現主投5局挨兩轟僅失2分，加上隊友火力支援，率道奇以8:2贏球，他也成為本季第一位達標9勝的先發投手。

岡索林一局下面對紅人二壘手英迪亞（Jonathan India），在1好3壞球下、一顆內角速球遭打者敲出陽春砲，緊接著於下一局2出局後，輪到外野手阿洛馬（Albert Almora Jr.）上場打擊，仍然是一顆速球遭到打者掃出中外野全壘打。不過此後就回穩未讓紅人再越雷池一步，今日主投5局4K失2分，靠著隊友全場8分支援，順利拿下本季第9勝，且依舊是不敗之身，防禦率小幅上漲至1.58，依然是聯盟勝投與防禦率雙冠王。

談到本季大爆發的表現，岡索林在賽後表示：「我感覺我今年更有競爭力，這讓我更有效率地融入比賽中。」道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）也說到「雖然開局時遭到全壘打砲轟，但我仍覺得他狀況很好，他也隨即回穩，這樣高效的表現真的很好。」

另一方面紅人的先發投手馬勒（Tyler Mahle）就沒那麼好運，主投6局失4分吞下敗投的他坦然表示：「今天就是這樣，這並不容易，因為我與一支優秀的隊伍對決。」

競爭力

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