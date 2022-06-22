MLB／砲轟洋基柯特斯 光芒巴瑞德斯前5局就完成單場3轟！

光芒今日繼續在主場迎戰洋基，靠著游擊手小將巴瑞德斯（Isaac Paredes）前5局就完成單場3響砲寫下隊史新猷，讓洋基本季破繭而出的左投柯特斯僅投4.1局就挨3轟退場，終場則以5:4一分之差險勝洋基。

昨天就有全磊逮表現的巴瑞德斯延續手感，前兩轟都是棒打洋基先發柯特斯，即便洋基在第五局換投為施密特(Clarke Schmidt)仍躲不過他的狙擊，前五局連三打席開轟成為隊史第一人，也是隊史第7次單場三轟。

巴瑞德斯季前才被老虎交易到光芒，今日單場3響無疑是生涯至今最大亮點，事實上他近期長打火力驚人，過去13安有10支是長打，對於成為今日比賽英雄，他賽後表示：「這非常特別，對戰洋基的系列賽總是讓人備感壓力，能從他們手上贏球非常重要，很高興我們能在昨天輸球後扳回一城。」光芒總教練凱許（Kevin Cash）也稱讚子弟兵：「我想他不會忘記這天。」

洋基在9局上靠著岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）的2分砲追到僅一分差，可惜反攻仍功虧一簣，吞下敗投的柯特斯賽後難掩自責：「很顯然我的投球失準，球都被打得很紮實，如果我有更好的表現，那今天將有不一樣的結局。」