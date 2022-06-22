MLB／大谷雙響獨攬8打點寫生涯新高 還是不夠天使牛棚花

天使隊今天在主場與皇家隊之戰，日籍好手大谷翔平即使敲出單場雙響砲，其中包括一發9局下追平的「起死回生」三分砲，敲回個人單場新高的8分打點，但還不夠牛棚花用，天使隊最終在延長賽11局以11：12輸球。

大谷翔平今天擔任第三棒、指定打擊，首打席就敲安，在連3場無安打後連2場敲安，4下局敲出一壘滾地出局，6局下在瓦德（Taylor Ward）、楚奧特（Mike Trout）相繼保送上壘後，大谷翔平一棒轟出中外野三分砲，將比數追近到4：6。

這發全壘打是大谷翔平相隔7場再開轟，擊球初速111.5哩、距離423呎，也是本季第14轟，瞄準的是赫斯理（Jonathan Heasley）的一顆92.3哩速球。

天使隊在6局下攻下4分，追到1分落後，7局上雖然又被皇家攻下1分，但7局下包括大谷高飛犧牲打在內，攻下2分追平比數。

只是天使隊牛棚持續放火，打完9局上又落後3分，大谷翔平在1出局一、三壘有人時上場，一棒把球掃出右外野，打到就知道「有了」，大谷在本壘看著球出牆才開始繞壘，這發追平轟讓大谷興奮地與一壘指導教練開心擊掌。

大谷這一砲將比數追平為10：10，進入延長賽11局上天使牛棚投手又丟掉2分，11局下大谷翔平雖然敲出高飛犧牲打，再添1分打點，但無法繼續為天使隊續命，最終就以1分差敗下陣來。

大谷翔平全場4打數3安打，其中包括2發3分砲，單場8分打點創下個人新高，個人本季全壘打數推升到15轟，累積44分打點。