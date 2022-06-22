MLB／全明星賽首輪票選賈吉暫居人氣王 大谷還排不上先發

大聯盟今日公布第一階段全明星賽投票結果，本季繳出MVP級表現的「法官」賈吉與道奇明星貝茲（Mookie Betts）暫居美聯、國聯第一名，天使「二刀流」大谷翔平則排在美聯DH位置第二，想擠上先發還得靠球迷用力投票。

根據大聯盟今日公布的最新票數，賈吉目前為止總共獲得151萬2368張票，而貝茲也不惶多讓，獲得144萬6050張票，30歲的賈吉本季繳出25發全壘打暫居全壘打王，同時帶領洋基取得50勝17負的成績，而貝茲日前因肋骨骨折進入傷兵名單，但仍然高居國聯票數第一。

洋基「法官」賈吉暫居明星賽票選人氣王。 美聯社

除了貝茲與賈吉外，還有4位球員票數同樣突破100萬票，分別為美聯天使球星「鱒魚」楚奧特（Mike Trout）的129萬5854票、藍鳥捕手克可（Alejandro Kirk）的105萬7008票、國聯勇士頭號球星亞古納（Ronald Acuna Jr.）139萬8563票以及費城人主砲哈波（Bryce Harper）的105萬9433票。

值得一提的是藍鳥是第一階段的大贏家，除了捕手柯克票數大幅領先洋基崔維諾（Jose Trevino），是所有位置領先最多、幾乎篤定入選先發外，包含游擊手比切特（Bo Bichette）、外野手史普林格（George Springer）與一壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）都暫居領先，可望一次入選4人。

不過想看大谷翔平再次在明星賽先發「二刀流」的球迷可得加把勁了，目前他在美聯DH位置以55萬5056票僅排第二，落後第一的太空人艾瓦瑞茲83萬5669票有不小差距。

至於暫居聯盟人氣王的賈吉，將在本周六與洋基隊進行薪資仲裁會，對此賈吉表示：「我將會向仲裁員介紹我自己，接著就交給我的團隊。」