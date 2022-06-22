MLB／要跟洋基打薪資仲裁 賈吉：這就是生意

「法官」賈吉（Aaron Judge）今年季前拒絕了洋基隊提出的7年2.135億美元的延長合約，代表今年合約沒談攏，雙方預計台灣時間本月25日要進入薪資仲裁庭，目前雙方開價仍存在400萬美元（約台幣1.2億元）差距。

賈吉今年季後將成為自由球員，今年最後一次薪資仲裁資格，賈吉與經紀人開出年薪2100萬美元的價碼，洋基隊的出價則是1700萬美美元，在25日之前沒取得共識就要由仲裁庭決定。

「這就是生意。」賈吉說：「對我來說簡單直白，我愛這支球隊、這個球團以及一切，但這就是商業面，有時候我也不太喜歡，我想也沒有很多人喜歡遇到，球隊或許也不喜歡，但都是要經歷這段，處理完就過去了。」

賈吉今年打出3成01打擊率、25轟的MVP等級成績，不過薪資仲裁看得是上一季，他在去年整季的表現是打擊率2成87、39轟以及98分打點，入選明星隊、銀棒獎第2名、美聯MVP票選第4名。

賈吉今年的好表現若延續到季末，代表洋基隊如果季後還要留人恐怕要開出「運鈔車」，不過賈吉說：「我不會因為這類事情（合約）被激勵，我是因為在這裡打球才有動力，一支有天賦、有機會的球隊，我更在意這些，而不會被商業面干擾。」