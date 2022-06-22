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MLB／本季表現高檔與拚大約無關 賈吉：受團隊氣氛激勵

聯合新聞網／ 綜合報導
「法官」賈吉（Aaron Judge）表示他本季的高檔表現與合約年無關，而是受團隊氣氛激勵所致。 路透社
「法官」賈吉（Aaron Judge）表示他本季的高檔表現與合約年無關，而是受團隊氣氛激勵所致。 路透社

洋基開季至今氣勢如虹，穩居聯盟龍頭寶座，其中關鍵因子就是陣中明星「法官」賈吉（Aaron Judge）帶頭狂轟，不過他在季前拒絕球隊7年2.135億美元的延長合約後，雙方至今薪水仍談不攏，將在本週六進行薪資仲裁聽證會，他也表示本季高檔表現與想拚大約無關。

賈吉開季至今繳出MVP等級表現，本季出賽65場繳出0.301/0.380/0.647的打擊三圍，轟出25發全壘打外加55分打點，先前拒絕洋基開出的延長合約後，他要求一份1年2100萬美元的合約，但球隊只願意給出1700萬，雙方有高達400萬美元的差距，最終只好走至薪資仲裁這一步。

即將站上有如「殘酷舞台」的聽證會與球團進行薪資攻防，賈吉在開庭前夕表示：「我愛球隊但這就是生意，我不認為有人喜歡它。你必須經歷、處理它，並繼續前進。」接著表示他會有本季高檔的表現，並不是因為他將有機會追求一份巨額合約，而是受到球隊的氣氛所激勵。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）在仲裁庭前也表示看法：「無論發生什麼事，我相信賈吉都知道他的目標是什麼，我不希望薪資仲裁影響到他完成目標。」

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