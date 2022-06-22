MLB／「基特在堪薩斯只是一般球員」曼尼為何這麼說？

傳奇球星曼尼（Manny Ramirez）昨天為紅襪隊開完球後，一番「基特（Derek Jeter）在堪薩斯只是一般球員」的言論引起熱烈討論，但作為從印地安人隊（守護者隊原名）轉隊到紅襪隊的他，要說的重點是，「在波士頓、紐約打球真的不一樣。」

曼尼昨天到芬威球場，與前隊友歐提茲（David Ortiz）一同開球，結束後又到電視轉播台上，與米勒（Kevin Millar）、艾克斯萊（Dennis Eckersley）四人一起話當年。

就當艾克斯萊談到「在波士頓打球壓力真的很大」，曼尼也認為自己是因為到了波士頓才被逼出全部的潛能，「如果你沒有在波士頓或紐約打球，但你等於不在大聯盟。」

曼尼也因此以基特為例，「如果你把基特放在堪薩斯市，他只會是個一般球員。」米勒也補充說明：「但把他放在大舞台，他在季後賽打出4成打擊率，許多年都是如此，他就是史上最偉大球員。」曼尼回應：「他是最偉大的。」

曼尼認為，在波士頓打球會讓球員變得更好，「因為你一定要準備好，你沒準備好大家都會知道，老實說當我還在克里夫蘭時，我是好球員，但當我到了波士頓，我因為球迷變得更好，他們會讓你知道你沒打好，督促你。」