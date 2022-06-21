MLB／「傳」出96.7英里火球 海盜超狂新秀把游擊當投手丘

海盜隊新秀大物克魯茲（Oneil Cruz）在今天對上小熊的比賽迎來本季初登板，不僅繳出雙安、4打點表現，守備時他更從游擊防區傳出96.7英里（約155.6公里）火球，刷新本季大聯盟內野手最快的回傳球速。

克魯茲今天擔任先發第6棒游擊手，5打數敲2安打包含一支清壘的二壘安打，貢獻4分打點、跑回2分。

23歲的克魯茲在2015年就被道奇選中，不過他直到美國時間去年10月2日才在海盜隊迎來生涯大聯盟初登板，當天就打出首安，隔天生涯首轟就立刻出爐。

除了打擊方面的好表現外，3局上的精采守備更引發熱議。克魯茲反手接起球後，將球傳向一壘，根據數據顯示，克魯茲這顆回傳球的球速達96.7英里，也打破了大聯盟本季內野手的最快球速紀錄，同時，他也是海盜本季最快擊球初速和跑壘速度的紀錄保持人。