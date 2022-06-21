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MLB／張育成代打挨觸身球 海盜擊敗小熊收2連勝

中央社／ 台北21日電
張育成。（法新社）
張育成。（法新社）

效力美國職棒大聯盟MLB匹茲堡海盜隊台灣好手張育成今天在與芝加哥小熊比賽中，7局下上場代打，挨了1記觸身球，最終海盜隊以12比1大勝，收下2連勝。

海盜隊今天在主場與小熊隊交手，前3局就靠著攻勢串聯攻下7分，小熊隊先發投手基里安（CalebKilian）僅投2.1局就退場。

海盜隊7局下再度發動攻勢，單局從小熊隊中繼投手米爾斯（Alec Mills）手中敲出6支安打、搶下5分，海盜隊以12比1領先，張育成連2場上場代打，獲得觸身球保送上壘，並在第8局上場守二壘。

張育成此役僅有1次打擊機會，就是觸身球保送，目前打擊率仍停留在1成19。

海盜隊終場以12比1獲勝，2連勝入袋，先發投手布魯貝克（J.T. Brubaker）投6局無失分，被敲出5支安打，送出3次保送、5次三振，靠著隊友火力支援，本季首勝開張。

相較於海盜隊全場11支安打，攻下12分，小熊隊10支安打僅換回1分，得分效率不佳，也種下敗因。

小熊隊 海盜

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