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MLB／終結者砸鍋還是贏 洋基豪取50勝本季第一隊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
柯爾（Gerrit Cole）。 美聯社
柯爾（Gerrit Cole）。 美聯社

洋基隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole）維持無安打比賽之姿進入第8局，第1支安打的出現，讓他確定未能成就史頁，勝投也緊接著在這一局飛走，但洋基靠著9局上攻下2分再次超前，終場以4：2擊敗光芒隊，成為本季第一支50勝勁旅。

柯爾前7局投完共用103球，讓光芒的安打欄維持「0」，他在第8局繼續站上投手丘，面對的首位打者巴瑞德斯（Isaac Paredes）就敲碎無安打美夢，柯爾面對下一棒雖取得出局數，但被打得相當扎實，也讓洋基決定換投。

洋基推出終結者霍梅斯（Clay Holmes）提前登板，他在賽前累積連29場、31.1局登板未失分，場次打破由名人堂守護神李維拉（Mariano Rivera）保持的隊史紀錄，但傳奇紀錄在今晚告終，他在第8局被敲2安打、失2分，1分記在柯爾帳上，1分自己承擔，也吞下本季首度救援失敗。

柯爾先發7.1局僅被敲出1安打、失1分，送出12次三振，無緣拿下勝投，洋基則在9局上迅速再把領先要回，希克斯（Aaron Hicks）的三壘打掃回超前分，崔維諾（Jose Trevino）的高飛犧牲打再添保險分。

洋基第50勝進袋，成為今年大聯盟第一隊，目前戰績50勝17敗、勝率是超驚人的7成46。

洋基 柯爾

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