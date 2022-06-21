MLB／補上明星外野手貝茲受傷空缺 K湯弟重返道奇

為填補明星外野手貝茲（Mookie Betts）受傷的空缺，道奇今天直接向老虎「買」來NBA金州勇士隊神射手K.湯（Klay Thompson）的胞弟T.湯普森（Trayce Thompson），而這也是湯普森暌違5年再度重返道奇。

道奇隊明星外野手貝茲日前因肋骨骨折進入傷兵名單，教頭羅伯茲（Dave Roberts）也透露貝茲的歸期未定，道奇因而以現金向老虎換來同為右打的外野手湯普森應急。

貝茲因肋骨骨折進入傷兵名單。（美聯社）

2015年，湯普森從白襪升上大聯盟，季後被交易至道奇，他在2016年打出生涯年，出賽80場繳出生涯單季新高的13轟、32分打點。經歷2017年賽季低潮後，湯普森又輾轉流連運動家、白襪、印地安人、響尾蛇、小熊。

今年季前湯普森與教士簽下小聯盟合約，本季曾短暫升上大聯盟，出賽6場、14打數僅敲1安，被DFA後再轉戰老虎，於3A出賽25場，打擊三圍.299/.352/.639，並有8轟表現。

大聯盟官網報導，道奇應該在明天對上紅人賽前就會將湯普森放入40人名單內，官網也預測，屆時球團會選擇下放一名投手。