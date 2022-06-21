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MLB／海盜球場上演松鼠追逐戰 張育成「觀戰」也被逗笑

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
海盜、小熊之戰場上出現松鼠追逐戰，台將張育成也在其中「觀戰」。圖／截圖自影片
海盜、小熊之戰場上出現松鼠追逐戰，台將張育成也在其中「觀戰」。圖／截圖自影片

今天海盜小熊隊之戰闖進最可愛的不速之客，一隻松鼠在2局下出現在外野逛大街，工作人員出動捕捉，因他變幻莫測的腳步只能窮追，台將張育成也在休息區內與隊友一起「觀戰」，被這隻松鼠逗笑，球迷則虧海盜找到新的跑壘教練了。

此戰在匹茲堡PNC球場開打，2局下海盜的進攻時，沃格巴克（Daniel Vogelbach）的打席，已經看到這隻松鼠出現在球場上，待他保送上壘結束這個打席後，工作人員出動捕鼠。

兩人拿著網子、一人拿著桶子，從左外野一路追到中外野，屢次眼看即將落網之際，松鼠使出迷蹤歐洲步晃過追捕，最後從小洞鑽進牛棚準備區，才暫時結束這場追逐戰。

鏡頭也捕捉到海盜球員擠在休息區欄杆上「觀戰」的模樣，好奇這場人鼠大戰的勝負，張育成也在其中露出笑顏。海盜轉播也很興奮，全程講述這場追逐戰，海盜官網隨隊記者克洛斯（Jake Crouse）則在推特上描述：「牠的腳程頂尖，他們或許差點逮到牠，但牠的衝刺展現了牠有多特別，我現在說的不是克魯茲（Oneil Cruz），是匹茲堡松鼠。」

松鼠之亂後，海盜在這局攻下3分，自然被視為吉祥物，更因牠瘋狂的逃竄技巧被球迷奉為跑壘之神，就有人留言：「如果海盜沒聘請松鼠先生當新任跑壘教練一定是瘋了。」

海盜 張育成 小熊隊

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