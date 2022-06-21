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MiLB／開季3A後一路向下 宋文華遭教士釋出

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
宋文華。 宋文華IG
宋文華。 宋文華IG

25歲台灣投手宋文華本季從3A起步，歷經層級下降、確診新冠肺炎，今天再遭到教士隊釋出，6年、4季旅美生涯走到十字路口。

宋文華的小聯盟官網個人頁面中已顯示遭到釋出，今年球季走來高低起伏，開季分發至3A、離大聯盟只剩最後一步的位置，卻僅出賽4場就被下放高階1A，接著又在5月底確診新冠肺炎，再復出時指派至新人聯盟，層級一路降。

從少棒時期就以強投豪打的形象進入球迷視線中的宋文華，在2016年7月以67.5萬美元簽約金與教士簽約，2017年因修改投球動作，整季沒有出賽紀錄，直到2018年才正式展開旅美賽季，至2021年都停留在高階1A，今年意外從3A起步，原以為旅美之路迎來轉機，未料急轉直下。

宋文華共在小聯盟留下4季出賽，74場登板都是後援，取得5勝5敗、防禦率4.32，合計100局投球被敲100支安打、失62分（責失48分），送出143次三振、45次保送。

宋文華 小聯盟 教士

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