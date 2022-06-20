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MLB／唐納森遭球吻怒砸球棒 回敬菊池兩分砲還刻意甩棒

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

被觸身球伺候，下一個打席回敬全壘打，這種感覺對打者當然很爽，洋基隊三壘手唐納森（Josh Donaldson）今天做出示範，但他的動作有些誇張，成為比賽另類話題。

洋基本季第2次作客多倫多，今天對藍鳥隊3連戰最後一戰變成全壘打大賽，全場出現9轟，洋基雖有5轟，但牛棚守不住領先局面，終場以9：10落敗。

藍鳥日籍投手菊池雄星登板先發，只投4局挨兩轟、失3分退場，兩度對決唐納森充滿戲劇張力，看來就是面子之爭。

唐納森擔任洋基第3棒，1局上首次站上打擊區，菊池對他投出第1球就砸在身上；這顆93英里速球讓唐納森超級不爽，當場拿起球棒往地上怒砸，一臉不悅走向一壘。

更慘的一幕還在後面，唐納森因為觸身球上壘，在兩出局一、二壘有人時，他在一壘竟遭菊池牽制出局，洋基因此結束這半局攻勢。

3局上唐納森再次對決菊池，在兩好兩壞後逮中95英里速球，轟成中外野412英尺兩分砲，幫助洋基3：2超前；他一打到球就知道「出去了」，還站在原地看球飛出全壘打牆，不忘做出甩棒動作再跑壘，算是為自己大大出了一口氣。

唐納森生涯12年累積257轟，2015到18年效力藍鳥期間就有116轟，也在15年奪下美聯MVP。

藍鳥今天最多落後5分，不過頂住壓力扭轉情勢，保住系列賽唯一一勝，也讓洋基終止9連勝；兩隊本季19場對戰已經打完12場，洋基暫以8勝4敗領先。

洋基 藍鳥

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