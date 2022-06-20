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MLB／洋基110轟竟比老虎多75轟 賈吉25轟穩居全壘打王

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
洋基「法官」賈吉以25轟領先群雄。 美聯社
洋基「法官」賈吉以25轟領先群雄。 美聯社

洋基隊本季全壘打火力驚人，今天對戰藍鳥隊又出現5轟，開季前66場比賽累積110轟，穩居大聯盟榜首，比排名墊底的老虎隊足足多出75轟。

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）最近4戰熄火，仍以25轟領先群雄，天使楚奧特（Mike Trout）21轟排名第2，國聯最多轟是大都會隊阿隆索（Pete Alonso）19轟。

衛冕世界大賽冠軍的勇士隊，今天靠先發投手安德森（Ian Anderson）6.2局無失分，以6：0擊敗小熊隊，3連戰免遭橫掃，達諾德（Travis d'Arnaud）、哈里斯（Michael Harris II）先後開轟，勇士成為本季第2支全壘打數破百的球隊。

老虎本季前66戰只有35轟，產量不到洋基的1/3，坎德拉利歐（Jeimer Candelario）、史構普（Jonathan Schoop）5轟已是全隊最多，按照這種速度，本季很難達到百轟紀錄。

洋基全壘打最多的賈吉、瑞佐（Anthony Rizzo）加起來已有43轟，還比老虎多了8轟。

洋基 老虎 賈吉

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