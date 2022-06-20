MLB／海盜證實升2新人被譽「最棒15分鐘」 張育成位置恐不保

海盜隊今天以4：3擊敗巨人隊賽後，總教練薛爾頓（Derek Shelton）證實明天將升上農場大物游擊手克魯茲（Oneil Cruz），同步加碼1名外野手梅德里斯（Bligh Madris），牽動張育成在海盜的地位，恐怕面臨危機。

克魯茲為海盜農場排名第3的新秀，去年10月曾在大聯盟出賽2場，9打數敲3安打、1轟。海盜總管切寧頓（Ben Cherington）今天先在電台訪問中爆料，「克魯茲已經非常、非常接近大聯盟，我們會在接下來幾天再觀察。」

今天比賽進行到9局時，克魯茲將升上大聯盟的消息傳出，而薛爾頓賽後受訪不僅證實了此消息，還加碼梅德里斯也會一起報到，這將是梅德里斯首度升上大聯盟。諷刺的是，薛爾頓這段訪問內容，被官網報導揶揄，「總而言之，這是海盜本季至今最令人興奮的15分鐘。」

克魯茲已在40人名單，梅德里斯則未在40人名單，海盜若在明天升上兩人，牽動誰將讓出位置，目前海盜官網尚無異動公告。

張育成本季曾遭守護者隊指定讓渡，經由交易來到海盜，成績並未提振太多，披海盜球衣出賽13場，累積32打數敲出5安打、1發全壘打，打擊率只有1成56。