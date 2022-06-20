快訊

登山商業團如何管理？專家：這個「草案」問題還很多

男童染疫後手腳指甲全變白家長嚇壞 醫師：長新冠症狀

108課綱困境加深 3年民調一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／海盜證實升2新人被譽「最棒15分鐘」 張育成位置恐不保

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
海盜將升上兩名新秀，牽動張育成在陣中的地位。 路透
海盜將升上兩名新秀，牽動張育成在陣中的地位。 路透

海盜隊今天以4：3擊敗巨人隊賽後，總教練薛爾頓（Derek Shelton）證實明天將升上農場大物游擊手克魯茲（Oneil Cruz），同步加碼1名外野手梅德里斯（Bligh Madris），牽動張育成海盜的地位，恐怕面臨危機。

克魯茲為海盜農場排名第3的新秀，去年10月曾在大聯盟出賽2場，9打數敲3安打、1轟。海盜總管切寧頓（Ben Cherington）今天先在電台訪問中爆料，「克魯茲已經非常、非常接近大聯盟，我們會在接下來幾天再觀察。」

今天比賽進行到9局時，克魯茲將升上大聯盟的消息傳出，而薛爾頓賽後受訪不僅證實了此消息，還加碼梅德里斯也會一起報到，這將是梅德里斯首度升上大聯盟。諷刺的是，薛爾頓這段訪問內容，被官網報導揶揄，「總而言之，這是海盜本季至今最令人興奮的15分鐘。」

克魯茲已在40人名單，梅德里斯則未在40人名單，海盜若在明天升上兩人，牽動誰將讓出位置，目前海盜官網尚無異動公告。

張育成本季曾遭守護者隊指定讓渡，經由交易來到海盜，成績並未提振太多，披海盜球衣出賽13場，累積32打數敲出5安打、1發全壘打，打擊率只有1成56。

海盜 張育成

延伸閱讀

MLB／海盜菜鳥單場3響砲還再見轟 張育成持續打擊低迷

MLB／海盜遭完封全場僅上壘四人 張育成是其一

MLB／張育成相隔254天再開砲 海盜隊史台將第一轟

MLB／張育成轉戰海盜首轟 本季首次單場2安打

相關新聞

MLB／海盜證實升2新人被譽「最棒15分鐘」 張育成位置恐不保

海盜隊今天以4：3擊敗巨人隊賽後，總教練薛爾頓（Derek Shelton）證實明天將升上農場大物游擊手克魯茲（Onei...

MLB／洋基110轟竟比老虎多75轟 賈吉25轟穩居全壘打王

洋基隊本季全壘打火力驚人，今天對戰藍鳥隊又出現5轟，開季前66場比賽累積110轟，穩居大聯盟榜首，比排名墊底的老虎隊足足...

MLB／藍鳥4轟狂攻10分逆轉勝 洋基5轟竟輸終止9連勝

美聯東區兩強洋基、藍鳥隊再次對決，全場砲聲隆隆出現9轟，藍鳥在主場打完6局上落後5分，就是靠兩支關鍵全壘打改變戰局，以1...

MLB／海盜菜鳥單場3響砲還再見轟 張育成持續打擊低迷

海盜隊23歲菜鳥外野手蘇文斯基（Jack Suwinski），今天在主場對巨人隊之戰打出生涯代表作，不但締造單場3響砲紀...

MLB／今日戰績表 藍鳥赫南德茲八下擊出三分砲逆轉勝洋基

MLB今日戰績表 費城人 3：9 國民 巨人 3：4 海盜 紅雀 4：6 紅襪 光芒 1：2 金鶯 洋基 9：10 藍鳥 馬林魚 6：2 大都會 釀酒人 6：3 紅人 遊騎兵 3：7

MLB／大谷翔平又14打數沒安打 教頭說不用擔心他

天使今天以4：0擊敗水手隊，大谷翔平4打數掛蛋，近期又是連14打數沒有安打的空窗期，代理教頭尼文（Phil Nevin）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。