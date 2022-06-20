MLB／藍鳥4轟狂攻10分逆轉勝 洋基5轟竟輸終止9連勝

美聯東區兩強洋基、藍鳥隊再次對決，全場砲聲隆隆出現9轟，藍鳥在主場打完6局上落後5分，就是靠兩支關鍵全壘打改變戰局，以10：9獲勝，迫使洋基中斷9連勝。

洋基一共出現5支全壘打，托瑞斯（Gleyber Torres）、唐納森（Josh Donaldson）、東岡（Kyle Higashioka）、岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）、瑞佐（Anthony Rizzo）先後開轟，其中4發陽春砲，5轟合計6分打點。

藍鳥4支全壘打效率更高，全隊所有分數都靠小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、史普林格（George Springer）、小古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）、赫南德茲（Teoscar Hernandez）轟下，逃過3連戰遭清盤。

兩隊10名投手登板有6人被轟全壘打，包括雙方先發投手塞佛里諾（Luis Severino）、菊池雄星各挨兩轟、都無關勝敗，塞佛里諾說：「本來以為可以輕鬆贏球，不到最後一刻真的不知，他們強力反彈。」

小古瑞爾6局下轟出生涯第5支滿貫砲、追成7：8，赫南德茲7局下3分砲成為致勝一擊，他說：「對洋基比賽就是這樣，每場比賽都打得很激烈。

洋基想成為本季首支50勝球隊還要等一等，在吞下近18戰第2敗後，仍以49勝17敗、勝率7成42在大聯盟排名第1，領先同區排名第2的藍鳥達11場勝差。