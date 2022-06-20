快訊

登山商業團如何管理？專家：這個「草案」問題還很多

男童染疫後手腳指甲全變白家長嚇壞 醫師：長新冠症狀

108課綱困境加深 3年民調一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／藍鳥4轟狂攻10分逆轉勝 洋基5轟竟輸終止9連勝

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
藍鳥所有得分來自4支全壘打，包括史普林格（左）、小古瑞爾（右）都開轟。 美聯社
藍鳥所有得分來自4支全壘打，包括史普林格（左）、小古瑞爾（右）都開轟。 美聯社

美聯東區兩強洋基藍鳥隊再次對決，全場砲聲隆隆出現9轟，藍鳥在主場打完6局上落後5分，就是靠兩支關鍵全壘打改變戰局，以10：9獲勝，迫使洋基中斷9連勝。

洋基一共出現5支全壘打，托瑞斯（Gleyber Torres）、唐納森（Josh Donaldson）、東岡（Kyle Higashioka）、岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）、瑞佐（Anthony Rizzo）先後開轟，其中4發陽春砲，5轟合計6分打點。

藍鳥4支全壘打效率更高，全隊所有分數都靠小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、史普林格（George Springer）、小古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）、赫南德茲（Teoscar Hernandez）轟下，逃過3連戰遭清盤。

兩隊10名投手登板有6人被轟全壘打，包括雙方先發投手塞佛里諾（Luis Severino）、菊池雄星各挨兩轟、都無關勝敗，塞佛里諾說：「本來以為可以輕鬆贏球，不到最後一刻真的不知，他們強力反彈。」

小古瑞爾6局下轟出生涯第5支滿貫砲、追成7：8，赫南德茲7局下3分砲成為致勝一擊，他說：「對洋基比賽就是這樣，每場比賽都打得很激烈。

洋基想成為本季首支50勝球隊還要等一等，在吞下近18戰第2敗後，仍以49勝17敗、勝率7成42在大聯盟排名第1，領先同區排名第2的藍鳥達11場勝差。

洋基 藍鳥 史普林格 菊池雄星

延伸閱讀

MLB／今日戰績表 藍鳥赫南德茲八下擊出三分砲逆轉勝洋基

MLB／超越傳奇！洋基終結者連29場未失分 改寫隊史紀錄

MLB／藍鳥敬遠賈吉後挨滿貫砲 瑞佐：讓他們付出代價

MLB／復出後重拾塞揚水準 韋蘭德透露季前差點加入洋基

相關新聞

MLB／海盜證實升2新人被譽「最棒15分鐘」 張育成位置恐不保

海盜隊今天以4：3擊敗巨人隊賽後，總教練薛爾頓（Derek Shelton）證實明天將升上農場大物游擊手克魯茲（Onei...

MLB／洋基110轟竟比老虎多75轟 賈吉25轟穩居全壘打王

洋基隊本季全壘打火力驚人，今天對戰藍鳥隊又出現5轟，開季前66場比賽累積110轟，穩居大聯盟榜首，比排名墊底的老虎隊足足...

MLB／藍鳥4轟狂攻10分逆轉勝 洋基5轟竟輸終止9連勝

美聯東區兩強洋基、藍鳥隊再次對決，全場砲聲隆隆出現9轟，藍鳥在主場打完6局上落後5分，就是靠兩支關鍵全壘打改變戰局，以1...

MLB／海盜菜鳥單場3響砲還再見轟 張育成持續打擊低迷

海盜隊23歲菜鳥外野手蘇文斯基（Jack Suwinski），今天在主場對巨人隊之戰打出生涯代表作，不但締造單場3響砲紀...

MLB／今日戰績表 藍鳥赫南德茲八下擊出三分砲逆轉勝洋基

MLB今日戰績表 費城人 3：9 國民 巨人 3：4 海盜 紅雀 4：6 紅襪 光芒 1：2 金鶯 洋基 9：10 藍鳥 馬林魚 6：2 大都會 釀酒人 6：3 紅人 遊騎兵 3：7

MLB／大谷翔平又14打數沒安打 教頭說不用擔心他

天使今天以4：0擊敗水手隊，大谷翔平4打數掛蛋，近期又是連14打數沒有安打的空窗期，代理教頭尼文（Phil Nevin）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。