MLB／海盜菜鳥單場3響砲還再見轟 張育成持續打擊低迷

海盜隊23歲菜鳥外野手蘇文斯基（Jack Suwinski），今天在主場對巨人隊之戰打出生涯代表作，不但締造單場3響砲紀錄，9局下還轟出再見全壘打，幫助海盜4：3獲勝，逃過3連戰遭橫掃的命運。

蘇文斯基4月27日登上大聯盟，本季出賽47場已有11轟，今天更是寫下罕見紀錄，成為史上第一位單場3轟、包括再見轟的新人球員。

海盜全場攻下4分都靠全壘打，南韓內野手朴孝俊3局下陽春砲攻下第1分，蘇文斯基分別在4局、6局、9局下開轟，用一個人的力量幫助球隊挽回戰局。

巨人打完前8局2：3落後，9局上靠艾斯特拉達（Thairo Estrada）陽春砲追平比數，9局下蘇文斯基從巨人第5任投手羅傑斯（Tyler Rogers）的手中，轟出右外野方向367英尺陽春砲，生涯第2支再見全壘打救了海盜。

麥卡臣（Andrew McCutchen）曾在2009年締造單場3響砲紀錄，蘇文斯基成為隊史菜鳥第2人，對自己的神勇表現也覺得不可思議。

旅美好手張育成以代打身分上場，接替朴孝俊擔任替補二壘手，7局下揮出游擊區飛球出局，最近4場比賽8個打數掛零，本季打擊率掉到1成19。