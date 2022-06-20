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MLB／大谷翔平又14打數沒安打 教頭說不用擔心他
天使今天以4：0擊敗水手隊，大谷翔平4打數掛蛋，近期又是連14打數沒有安打的空窗期，代理教頭尼文（Phil Nevin）對此認為不需擔心，因為他的擊球初速和揮擊角度都很正常，敲出安打只是早晚的事。
大谷今天擔任第3棒、指定打擊出賽，4打數沒有安打，前3打席都是飛球出局，最後一打席為揮空三振，賽後打擊率降到2成50。
大谷日前剛結束連11場有安打之旅，已是他來到大聯盟後的最長紀錄，但連續場次安打後接著是連續打數無安打，他已連3戰安打掛蛋，加上17日之戰的最後一打席，已連14打數沒有安打。
「雖然沒有安打，但是你們看他的擊球初速和揮擊角度都跟以往一樣，我認為他的揮棒沒有問題。」尼文表示，沒有安打當然會令選手感到沮喪，但是大谷是職業球員，會繼續展現職業面貌，既然揮擊沒有問題，敲出安打只是遲早的事。
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