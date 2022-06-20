MLB／操縱勝負的鱒魚 楚奧特系列賽4發致勝轟史上首見

「神鱒」再開砲！楚奧特（Mike Trout）今天在第4局敲出兩分砲，天使終場以4：0擊敗水手隊，他在這波5戰的系列賽中4度敲出致勝全壘打，攤開美聯、國聯歷史上不曾見過，寫下一項史上第一人的紀錄。

楚奧特在這波系列賽共敲5轟，僅1戰沒有全壘打，1場雙響砲、另3場各1發，4戰的致勝分都由他的全壘打所轟下，在他的瘋狂炮火之下，也讓代理教頭尼文（Phil Nevin）接掌兵符後首獲系列賽勝利。

尼文說：「大家總是說靠他來扛球隊或什麼的，其實也不總是靠他啦！但這個禮拜確實是如此，看到他這樣的表現很令人振奮，也知道我們可以依賴他。」

楚奧特這5轟進袋後，生涯對水手敲出52轟，已追平帕梅洛（Rafael Palmeiro），未來對水手每「炸」一次都是新紀錄。

此外，楚奧特在水手T-Mobile球場已敲33轟，早已是這座球場的客隊選手紀錄，現役球員在任何單一客隊球場累積的最多轟紀錄，楚奧特也放上自己的名字，追平普荷斯（Albert Pujols）在太空人隊美粒果球場的33轟。

談到超火的打擊手感，楚奧特指出，水手在這波系列賽對自己投了大量直球，「我的策略就是，瞄準直球、適應變化球。」尼文則是讚嘆，「他在這個周末的表現真的太令人難忘，每天都敲出關鍵的全壘打，更別提他打了每一局的比賽，在中外野有精彩的守備。」