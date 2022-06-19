MLB／請吉拉迪走人無誤？ 費城人換教頭後16戰狂衝14勝

費城人隊真的不一樣了，今天在客場對國民隊之戰延長10局上，霍斯金斯（Rhys Hoskins）代打建功，揮出關鍵安打攻下致勝分，幫助球隊2：1獲勝；這是費城人開除總教練吉拉迪（Joe Girardi）後，最近16場比賽第14勝，戰績升至36勝31敗。

吉拉迪4日下台時，費城人22勝29敗，首席教練湯姆森（Rob Thomson）暫代教頭，不但勝率回升至5成以上，勝場還比敗場多出5場，寫下本季最佳紀錄。

湯姆森接掌兵符後，費城人立刻衝出8連勝，接下來1勝2敗後又是5連勝，包括本季對戰國民4場全贏，他說：「 達到勝率5成後，現在超出5勝，下個目標是超出10勝。」

大都會在國聯東區以44勝23敗穩居榜首，也在國聯排名第1，費城人暫居分區第3， 落後8場勝差；反觀賽前為退役老將辛默曼（Ryan Zimmerman）舉行球衣退休儀式的國民，最近吞下8連敗，目前23勝46敗是國聯球隊最慘紀錄。