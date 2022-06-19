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MLB／大聯盟年資今天滿10年 釀酒人老將打擊率不到2成遭DFA

聯合新聞網／ 綜合報導
36歲老將肯恩。 歐新社
36歲老將肯恩。 歐新社

今天（19日）是釀酒人隊36歲外野手肯恩（Lorenzo Cain）大聯盟年資滿10年的日子，不過，他也在這天被球團指定讓渡。

2010年，肯恩在釀酒人升上大聯盟，不過，該年冬天就隨「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）交易案被送至皇家，而他在堪薩斯一待就是7個球季，期間敲出56轟、打擊三圍.289/.342/.421，還獲選2014年美聯冠軍賽MVP，2015年更入選明星賽、隨隊奪下世界大賽冠軍。

2018年季初，肯恩返回生涯起點，與釀酒人簽下5年8000萬美元（約新台幣23億元）合約，回歸首季就繳出打擊率.308、OPS .813的成績，再度入選明星賽、名列國聯年度MVP第七名，隔年收下生涯首座金手套獎。

今年是肯恩的合約年，不過他表現嚴重下滑，至今出賽43場僅有1轟、打擊率僅.179、OPS .465，本季雖已是肯恩大聯盟生涯的第13個賽季，不過因過去幾季出賽場次過少的緣故，今天才是他在大聯盟年資正式滿10年的日子，卻得再度告別密爾瓦基。

肯恩受訪時說道：「我們當然是支很棒的隊伍，不過，我沒能做出想要的貢獻，他們可能需要做出改變，我當然希望自己能表現得更好、帶來更多貢獻，但很可惜今年沒有做到。」

MLB 釀酒人

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